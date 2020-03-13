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***YATVK* *ZOREN*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

13.03.2020 16:45
GÜNCEL HABERLER



***YATVK******ZOREN*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kira Sertifikası SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ZOREN

Yetkili Organ Karar Tarihi 17.02.2020
İhraç Tavanı Tutarı 450.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 20.02.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.03.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 12.03.2021

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, bir yıllık dönem içerisinde çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara 450.000.000.-TL (dörtyüzellimilyonTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK'ya yapılan başvurumuz onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ihraç belgesi.pdf
EK: 2 Zorlu Enerji Hukuki Durum Değerlendirme Raporu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828807


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Sterlin 7,8596 7,8990 % -0,65  
Frank 6,6112 6,6511 % -0,78  
Riyal 1,6791 1,6875 % 0,11  
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Alış Satış %  
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Altın Gr. 315 315 -4,92  
Cumhuriyet 2.130 2.162 10,00  
Tam 2.105 2.159 -8,76  
Yarım 1.018 1.044 -4,24  
Çeyrek 510 522 -2,12  
Gümüş.Ons 14,80 14,83 -1,01  
Gümüş Gr. 3,04 3,04 -0,18  
B. Petrol 33,23 33,23 0,01  
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