***YATVK* *ZOREN*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
02.03.2021 18:39
***YATVK******ZOREN*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ZOREN
Yetkili Organ Karar Tarihi 19.02.2021
İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (III-61.1) ("Tebliğ") 10. Maddesinin 3. Fıkrası çerçevesinde, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı ya da kaynak kuruluş olarak yer alacağı, izahnamenin ilk yayımlandığı ve/veya ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılması yöntemiyle, 400.000.000,-TL (dörtyüzmilyon TL) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914594
BIST
18:051.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,37
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
18:057,3894
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,0934
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,4227
En Düşük
7,2702
18:058,9183
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,1279
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,9411
En Düşük
8,7606
18:05409,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 5,77
|Açılış
|: 409,99
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
411,52
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EPLAS
|49,28
|13.292.705
|% 10,00
|
|SEKFK
|12,98
|94.184.931
|% 10,00
|
|AYEN
|8,91
|96.414.448
|% 10,00
|
|ISATR
|227.690,00
|227.690
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.050,00
|6.908.024
|% 10,00
|
|CASA
|203,50
|3.858.360
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,26
|347.296
|% -10,00
|
|EMNIS
|28,64
|3.384.648
|% -9,99
|
|MERIT
|324,50
|2.787.476
|% -9,99
|
|KSTUR
|352,20
|1.505.112
|% -9,99
|
|THYAO
|14,81
|5.371.625.981
|% 7,32
|
|SISE
|7,73
|2.182.910.027
|% 1,84
|
|PETKM
|5,54
|1.997.691.065
|% 2,97
|
|EKGYO
|2,42
|1.934.896.096
|% 2,98
|
|KOZAL
|130,60
|1.754.065.742
|% -4,18
|
|EKGYO
|2,42
|1.934.896.096
|% 2,98
|
|THYAO
|14,81
|5.371.625.981
|% 7,32
|
|PETKM
|5,54
|1.997.691.065
|% 2,97
|
|SISE
|7,73
|2.182.910.027
|% 1,84
|
|KARSN
|4,70
|1.101.592.358
|% 5,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3863
|7,3928
|% 1,33
|
|Euro
|8,9127
|8,9174
|% 1,44
|
|Sterlin
|10,2809
|10,3324
|% 1,57
|
|Frank
|8,0500
|8,0985
|% 1,37
|
|Riyal
|1,9697
|1,9796
|% 1,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|-2,99
|
|Altın Gr.
|410
|410
|5,75
|
|Cumhuriyet
|2.716
|2.757
|19,00
|
|Tam
|2.702
|2.771
|16,22
|
|Yarım
|1.306
|1.340
|7,84
|
|Çeyrek
|655
|670
|3,93
|
|Gümüş.Ons
|26,34
|26,38
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,06
|
|B. Petrol
|63,56
|63,56
|-0,13
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59DGKLB
Yüzde 4.17 oranında artışla 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 236, 780 adet işlem
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17:58DGGYO
Yüzde 8.86 oranında artışla 10.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 061, 063 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 32, 693.00 milyon TL de
-
17:57ERSU
Yüzde 5.44 oranında artışla 5.04 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 444, 039 adet işlem
-
17:56ITTFH
Yüzde 5.45 oranında artışla 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 870, 552 adet işlem