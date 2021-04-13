***YATVK* *ZOREN*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
13.04.2021 09:02
***YATVK******ZOREN*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ZOREN
Yetkili Organ Karar Tarihi 19.02.2021
İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 03.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.04.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.04.2022
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, bir yıllık dönem içerisinde çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara 400.000.000.-TL (dörtyüzmilyon TL) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK'ya yapılan başvurumuz onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Hukuki Durum Degerlendirme Raporu.pdf
EK: 2 Yatırım VKŞ_ZOREN İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927053
BIST
18:051.376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.398
En Düşük
1.375
18:058,1630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0135
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,1726
En Düşük
8,1377
18:059,7211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0044
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7349
En Düşük
9,6790
18:05453,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,80
|Açılış
|: 453,25
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QUAGR
|19,91
|767.192
|% 10,00
|
|ORMA
|33,88
|2.483.273
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|5.331.470
|% 10,00
|
|PENGD
|4,51
|154.399.010
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|990.076
|% 9,99
|
|SONME
|40,50
|1.420.579
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|2.318.035
|% -10,00
|
|BRKO
|1,62
|2.481.104
|% -10,00
|
|IDGYO
|9,28
|2.214.592
|% -9,99
|
|JANTS
|746,10
|322.543.857
|% -9,99
|
|NTGAZ
|14,88
|1.099.982.855
|% -9,98
|
|EREGL
|16,40
|1.021.433.479
|% 0,55
|
|GARAN
|6,62
|808.301.212
|% -0,30
|
|HALKB
|4,46
|718.192.084
|% -1,76
|
|PETKM
|6,02
|666.187.594
|% 0,17
|
|YKBNK
|2,07
|402.938.431
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,82
|324.318.472
|% -3,19
|
|HALKB
|4,46
|718.192.084
|% -1,76
|
|TSKB
|1,34
|167.686.094
|% -0,74
|
|GARAN
|6,62
|808.301.212
|% -0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1565
|8,1630
|% 0,17
|
|Euro
|9,7081
|9,7211
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,1729
|11,2289
|% 0,05
|
|Frank
|8,7872
|8,8402
|% -0,16
|
|Riyal
|2,1679
|2,1788
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-5,59
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-1,71
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-20,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|-19,41
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,39
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,83
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,50
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,56
|63,56
|0,28
|