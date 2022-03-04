***YATVK* *ZOREN*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









ı ihraç edilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK'ya yapılan başvurumuz onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ek-15 Hukuki Durum Değerlendirme Raporu.pdfEK: 2 Ek-1 Onaylı İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007443BIST