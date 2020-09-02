***YATVK* *ZOREN*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***YATVK******ZOREN*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDYVKS62115 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 1.Kupon Dönemine İlişkin Kar Payı Ödemesi AçıklamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ZORENİlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 450.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞKaynak Kuruluş Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞKurucu Yatırım Varlık Kiralama AŞPlanlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 02.06.2021Vade (Gün Sayısı) 364Kar Payı/Getiri Oranı Türü DeğişkenKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 4,309Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDYVKS62115Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 20.05.2020Satışa Başlanma Tarihi 02.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 02.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 03.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000Kupon Sayısı 4İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Zorlu Holding AŞKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 02.09.2020 01.09.2020 02.09.2020 3,2792 13,1528 13,8166 1.639.600 Evet2 02.12.2020 01.12.2020 02.12.2020 4,309 17,2834 18,43733 03.03.2021 02.03.2021 03.03.20214 02.06.2021 01.06.2021 02.06.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.06.2021 01.06.2021 02.06.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRDYVKS62115 ISIN kodlu kira sertifikasının 1. kupon dönemine ilişkin 1.639.600,00-TL'lik kar payı ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873024BIST