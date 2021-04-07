***YATVK* *ZOREN*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***YATVK******ZOREN*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDYVKS42117 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödeme İşlemi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ZORENYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.02.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 450.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.Kaynak Kuruluş Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 07.04.2021Vade (Gün Sayısı) 166Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 9,0504Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 19,9Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,99Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDYVKS42117Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 20.10.2020Satışa Başlanma Tarihi 22.10.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 23.10.2020Vade Başlangıç Tarihi 23.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 35.000.000Kupon Sayısı 1İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Zorlu Holding A.Ş.Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 07.04.2021 06.04.2021 07.04.2021 9,0504 3.167.640 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.04.2021 06.04.2021 07.04.2021 35.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 166 gün vadeli, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu 35.000.000 TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikasının ana para ve getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924540BIST