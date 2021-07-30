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***YATVK* *ZOREN*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

30.07.2021 18:35



***YATVK******ZOREN*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRDYVKS72114 ISIN kodlu 50.000.000 TL nominal tutarlı kira sertifikasının 1. kupon dönemine ilişkin 5.608.200 TL kar payı ödemesi ve 50.000.000 TL tutarındaki anapar
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ZOREN

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.02.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 450.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
Kaynak Kuruluş Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 30.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 178
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 11,2164
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 23
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,36
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDYVKS72114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.01.2021
Satışa Başlanma Tarihi 01.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 02.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Kupon Sayısı 1
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Zorlu Holding A.Ş.

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.07.2021 29.07.2021 30.07.2021 11,2164 5.608.200 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.07.2021 29.07.2021 30.07.2021 50.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRDYVKS72114 ISIN kodlu 50.000.000 TL nominal tutarlı kira sertifikasının 1. kupon dönemine ilişkin 5.608.200 TL kar payı ödemesi ve 50.000.000 TL tutarındaki anapara ödemesi bugün (30.07.2021) itibarıyla yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953439


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