***YATVK* *ZOREN*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***YATVK******ZOREN*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDYVKS92120 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödeme İşlemi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ZORENYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.02.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 400.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.Kaynak Kuruluş Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 17.09.2021Vade (Gün Sayısı) 148Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 9,5288Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 23,50Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,17Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDYVKS92120Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.04.2021Satışa Başlanma Tarihi 21.04.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 21.04.2021Vade Başlangıç Tarihi 22.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 45.000.000Kupon Sayısı 1İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Zorlu Holding A.Ş.Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 17.09.2021 16.09.2021 17.09.2021 9,5288 4.287.959,98 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.09.2021 16.09.2021 17.09.2021 45.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 148 gün vadeli, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu 45.000.000 TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRDYVKS92120 ISIN kodlu 45.000.000 TL nominal tutarlı kira sertifikasının 1. kupon dönemine ilişkin 4.287.959,98 TL kar payı ödemesi ve 45.000.000 TL tutarındaki anapara ödemesi bugün (17.09.2021) itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964348BIST