***YATVK* *ZOREN*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
27.10.2021 18:25
de Başlangıç Tarihi Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 25.05.2022 24.05.2022 25.05.2022 13,2329
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.05.2022 24.05.2022 25.05.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 210 gün vadeli, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu 33.530.000 TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972965
BIST
18:051.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 10,05
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.521
En Düşük
1.503
18:059,4873
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0484
|Açılış
|: 9,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
18:0511,0470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0200
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
18:05548,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,16
|Açılış
|: 548,78
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|39,60
|41.032.564
|% 10,00
|
|SELVA
|9,92
|66.567.003
|% 9,98
|
|JANTS
|64,50
|327.031.133
|% 9,97
|
|KARYE
|20,10
|80.755.862
|% 9,90
|
|RHEAG
|2,22
|7.872.396
|% 9,90
|
|BIOEN
|25,00
|421.963.738
|% -7,41
|
|ISGSY
|8,08
|217.209.084
|% -7,13
|
|KSTUR
|249,20
|446.317
|% -6,25
|
|EUKYO
|4,54
|2.963.476
|% -6,00
|
|IZTAR
|23,02
|6.588.255
|% -5,96
|
|GARAN
|9,56
|2.894.508.903
|% 3,46
|
|THYAO
|14,85
|1.483.519.515
|% 1,02
|
|EREGL
|19,77
|1.409.185.245
|% -1,15
|
|AKBNK
|5,78
|1.144.191.378
|% 3,58
|
|ASELS
|16,48
|1.002.592.584
|% -2,89
|
|YKBNK
|2,66
|933.625.957
|% 2,31
|
|GARAN
|9,56
|2.894.508.903
|% 3,46
|
|EKGYO
|1,97
|395.646.468
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,78
|1.144.191.378
|% 3,58
|
|DOHOL
|2,66
|361.839.724
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4853
|9,4878
|% -0,50
|
|Euro
|11,0335
|11,0460
|% -0,19
|
|Sterlin
|13,0123
|13,0776
|% -0,60
|
|Frank
|10,3071
|10,3692
|% -0,23
|
|Riyal
|2,5230
|2,5356
|% -0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|5,84
|
|Altın Gr.
|548
|549
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.590
|3.681
|-0,14
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,07
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|-0,04
|
|B. Petrol
|83,98
|83,98
|-1,67
|
Seans Raporu
18:05
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17:56ERBOS
Yüzde 4.56 oranında artışla 119.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 587, 888 adet işlem
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 04 artarak (% 0.30 ) 1, 332
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, KARYE, HEDEF, ATATP, ZRGYO
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17:55
UMPAS, ZRGYO, ISKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:55
RODRG, BERA, ANGEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında