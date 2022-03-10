***YATVK* *ZOREN*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***YATVK******ZOREN*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDYVKS32233 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödeme İşlemi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ZORENYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.04.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 400.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.Kaynak Kuruluş Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 10.03.2022Vade (Gün Sayısı) 63Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 5,8685%Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 34,00%Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 39,15%Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDYVKS32233Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.01.2022Satışa Başlanma Tarihi 05.01.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 05.01.2022Vade Başlangıç Tarihi 06.01.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000Kupon Sayısı 1İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Zorlu Holding A.Ş.Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 10.03.2022 09.03.2022 10.03.2022 5,8685 4.694.800 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.03.2022 09.03.2022 10.03.2022 80.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRDYVKS32233 ISIN kodlu 80.000.000 TL nominal tutarlı kira sertifikasının 1. kupon dönemine ilişkin 4,694,800 TL kar payı ödemesi ve 80.000.000 TL tutarındaki anapara ödemesi bugün (10.03.2022) itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009244BIST