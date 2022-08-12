***YATVK* *ZOREN*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***YATVK******ZOREN*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDYVKS82212 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödeme İşlemi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ZORENBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni İtfa ve Geri ÖdemeYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.01.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 480.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 03.03.2022İhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.Kaynak Kuruluş Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.Garantör VarGarantör Unvanı Zorlu Holding A.Ş.Kurucu Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 12.08.2022Vade (Gün Sayısı) 120Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 9.8630%Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 30,00%Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 33,12%Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDYVKS82212Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.04.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 13.04.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 13.04.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 14.04.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 100Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı Tek Kuponİhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Zorlu Holding A.Ş.Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 12.08.2022 11.08.2022 12.08.2022 9,863 9.863.000 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.08.2022 11.08.2022 12.08.2022 100.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR-Eurasia Rating Uzun Vadeli Ulusal Notu "A - (tr) Stabil 09.08.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR-Eurasia Rating Uzun Vadeli Ulusal Notu "A - (tr) Stabil 09.08.2022 EvetFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? EvetFon Kullanıcı NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR-Eurasia Rating Uzun Vadeli Ulusal Notu "A - (tr) Stabil 09.08.2022 Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 120 gün vadeli, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu 100.000.000 TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikalarının ana para ve getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055098BIST