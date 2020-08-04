***YATVK* *ZOREN*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***YATVK******ZOREN*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler [ZOREN]İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce yapılacak, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 450.000.000-TL (dörtyüzelliMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin SPK tarafından onaylanmış Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864981BIST