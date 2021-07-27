***YATVK* *ZOREN*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
27.07.2021 16:37
***YATVK******ZOREN*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce yapılacak, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 400.000.000-TL (dörtyüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin SPK tarafından onaylanmış Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952028
BIST
16:351.358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 8,61
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.361
En Düşük
1.342
16:358,5705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0182
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5832
En Düşük
8,5413
16:3510,1253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0194
|Açılış
|: 10,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1438
En Düşük
10,0795
16:35496,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,10
|Açılış
|: 496,42
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,00
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler16:35
|VANGD
|5,51
|7.957.512
|% 9,98
|
|IDGYO
|2,32
|13.973.500
|% 9,95
|
|ANHYT
|9,73
|29.732.792
|% 9,94
|
|SODSN
|23,04
|256.542
|% 9,92
|
|AVHOL
|5,77
|10.316.206
|% 9,90
|
|UMPAS
|1,15
|11.888
|% -8,00
|
|AKSUE
|8,20
|13.275.108
|% -6,71
|
|UZERB
|34,32
|78.618
|% -6,02
|
|SELVA
|7,01
|32.266.287
|% -5,27
|
|SNKRN
|25,68
|219.666
|% -4,54
|
|THYAO
|12,51
|880.700.406
|% 1,62
|
|GARAN
|8,18
|613.280.682
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,46
|465.286.767
|% 0,67
|
|SASA
|29,96
|401.219.394
|% 0,94
|
|EREGL
|18,45
|374.685.562
|% 2,27
|
|YKBNK
|2,28
|303.434.561
|% 0,88
|
|PEKGY
|1,00
|93.408.689
|% 0,00
|
|GARAN
|8,18
|613.280.682
|% 0,37
|
|EKGYO
|1,81
|133.255.974
|% 0,00
|
|THYAO
|12,51
|880.700.406
|% 1,62
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5689
|8,5705
|% 0,21
|
|Euro
|10,1192
|10,1253
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,7897
|11,8488
|% 0,05
|
|Frank
|9,3267
|9,3829
|% 0,28
|
|Riyal
|2,2752
|2,2866
|% 0,07
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|3,62
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,88
|
|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|5,00
|
|Tam
|3.277
|3.360
|7,57
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|3,66
|
|Çeyrek
|795
|813
|1,83
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,14
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,74
|73,74
|0,04
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:47FADE
Yüzde 4.43 oranında artışla 15.31 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 280, 608 adet işlem
-
16:45TMSN
Yüzde 6.56 oranında artışla 17.54 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 931, 054 adet işlem
-
16:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 47 artarak (% 0.86 ) 1, 459
-
16:44XU100
Endeks 1, 359 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 73 üstünde . İşlem hacmi 8, 486.00 milyon TL de
-
16:44BAKAB
Yüzde 7.32 oranında artışla 20.66 lira fiyatla işlem gören hissede 358, 429 adet işlem