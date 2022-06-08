***YAYLA* *AGYO* *PINSU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
08.06.2022 18:18
***YAYLA******AGYO******PINSU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [PINSU, YAYLA, AGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Pınar Su Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PINSU), Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. (YAYLA) ve Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AGYO) paylarının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 09/06/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı Soyadı (MKK Sicil No)
Vahid Ali TÜRKMEN (37686158)
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 08/07/2022'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036135
BIST
18:052.540
En Yüksek
|Değişim
|: -4,07%
|| -107,83
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.533
18:0517,1192
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 0,3650
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1972
En Düşük
16,7519
18:0518,4498
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 0,4765
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
18:051.018,80
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 20,98
|Açılış
|: 1.018,76
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.025,00
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|46,70
|2.104.538
|% 9,99
|
|ACSEL
|55,35
|22.874.772
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,61
|27.200.504
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,30
|605.744.048
|% 8,25
|
|FONET
|11,89
|95.728.443
|% 7,50
|
|CASA
|108,00
|1.409.012
|% -10,00
|
|OYYAT
|76,50
|87.703.401
|% -10,00
|
|DAGHL
|29,36
|7.690.397
|% -9,99
|
|TETMT
|236,70
|31.592.860
|% -9,97
|
|TOASO
|66,05
|1.773.875.154
|% -9,95
|
|THYAO
|46,72
|6.823.571.957
|% -3,59
|
|SISE
|21,86
|3.951.037.340
|% -5,29
|
|SASA
|42,82
|2.973.445.726
|% -1,52
|
|KRDMD
|14,62
|2.615.650.686
|% -3,31
|
|EREGL
|34,12
|2.544.953.023
|% -1,67
|
|EKGYO
|2,68
|1.077.257.609
|% -5,63
|
|SEGYO
|1,26
|428.972.616
|% 4,13
|
|DOHOL
|3,97
|1.178.411.028
|% -6,59
|
|TSKB
|2,29
|656.414.468
|% -4,98
|
|YKBNK
|4,58
|1.182.157.340
|% -6,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0651
|17,0683
|% 1,87
|
|Euro
|18,3225
|18,4401
|% 2,60
|
|Sterlin
|21,3958
|21,5031
|% 1,75
|
|Frank
|17,4601
|17,5653
|% 1,77
|
|Riyal
|4,5453
|4,5681
|% 2,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|2,87
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|22,46
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|22,10
|22,13
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,17
|0,18
|
|B. Petrol
|124
|124
|3,24
|