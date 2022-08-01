***YAYLA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***YAYLA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [YAYLA]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. (YAYLA) payında 02/08/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 01/09/2022'dir.Ayrıca Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, YAYLA payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 02/08/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı Soyadı (MKK Sicil No)Adem TEMEL (37992467)Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 01/09/2022'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050519BIST