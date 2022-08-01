***YAYLA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
01.08.2022 18:16
***YAYLA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. (YAYLA) payında 02/08/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 01/09/2022'dir.
Ayrıca Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, YAYLA payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 02/08/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı Soyadı (MKK Sicil No)
Adem TEMEL (37992467)
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 01/09/2022'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050519
BIST
18:052.656
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 63,94
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.657
En Düşük
2.600
18:0517,9314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0186
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
18:0518,4387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1178
|Açılış
|: 18,3700
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|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
18:051.020,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,70
|Açılış
|: 1.020,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASUZU
|291,50
|429.727.080
|% 10,00
|
|YBTAS
|22.880,00
|892.320
|% 10,00
|
|TURGG
|258,80
|25.268.079
|% 9,99
|
|TRGYO
|8,60
|115.116.241
|% 9,97
|
|FLAP
|4,75
|42.219.671
|% 9,95
|
|SNGYO
|5,33
|141.429.824
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|16.037.543
|% -9,96
|
|KZBGY
|63,80
|168.001.163
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,63
|108.589.784
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|5.442.037
|% -9,92
|
|THYAO
|51,50
|3.670.140.530
|% 2,18
|
|SISE
|23,10
|3.270.366.468
|% 5,87
|
|SASA
|46,50
|2.048.520.501
|% 4,54
|
|EKGYO
|3,14
|1.260.142.457
|% 1,62
|
|YKBNK
|4,85
|1.211.174.010
|% 2,11
|
|EKGYO
|3,14
|1.260.142.457
|% 1,62
|
|YKBNK
|4,85
|1.211.174.010
|% 2,11
|
|ODAS
|3,89
|867.511.427
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,69
|314.033.796
|% -1,17
|
|SISE
|23,10
|3.270.366.468
|% 5,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9185
|17,9314
|% 0,10
|
|Euro
|18,4103
|18,4387
|% 0,64
|
|Sterlin
|21,9622
|22,0723
|% 0,99
|
|Frank
|18,8243
|18,9377
|% 0,40
|
|Riyal
|4,7607
|4,7846
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|2,83
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|2,28
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.801
|6.870
|36,00
|
|Yarım
|3.314
|3.359
|18,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.679
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,31
|20,34
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|-0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|-4,31
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 2, 656 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 46 üstünde . İşlem hacmi 32, 801.00 milyon TL de
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17:59ASUZU
Yüzde 9.81 oranında artışla 291.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 421, 338 adet işlem
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Yüzde 6.82 oranında artışla 29.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 569, 439 adet işlem
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17:57ICBCT
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Yüzde 7.10 oranında artışla 22.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 191, 978 adet işlem