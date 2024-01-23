***YAYLA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
23.01.2024 18:12
***YAYLA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. (YAYLA) payının piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 24/01/2024 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
Cihangir ÇEPNİ
33085380
Halit KARAGÖZ
44731261
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 23/02/2024'tür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242325
BIST
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18:057.950
En Düşük
|Değişim
|: -0,75%
|| -60,08
|Açılış
|: 8.101
|
|Önceki Kapanış
|: 8.010
|
7.915
En Yüksek
8.146
18:0530,2756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0194
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2950
|
30,7668
En Düşük
30,1349
18:0532,8246
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,1396
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
33,4853
En Düşük
32,7825
18:051.970,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 4,70
|Açılış
|: 1.970,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.965,71
|
1.998,99
En Düşük
1.958,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PNLSN
|67,65
|322.106.117
|% 10,00
|
|BYDNR
|28,82
|163.462.589
|% 10,00
|
|SELGD
|23,76
|47.971.093
|% 10,00
|
|AVTUR
|9,90
|14.523.233
|% 10,00
|
|TETMT
|4.597,50
|24.273.188
|% 9,99
|
|NTHOL
|23,34
|141.633.923
|% -9,95
|
|GARFA
|117,00
|172.158.587
|% -9,93
|
|ULAS
|21,00
|20.325.600
|% -9,48
|
|AKYHO
|4,45
|122.079.858
|% -9,18
|
|QNBFL
|836,50
|5.604.549
|% -8,43
|
|THYAO
|248,80
|7.560.612.538
|% -0,58
|
|YKBNK
|20,84
|5.788.117.602
|% -6,21
|
|AKBNK
|38,16
|5.290.685.162
|% -4,74
|
|ISCTR
|23,88
|4.040.761.229
|% -4,56
|
|KCHOL
|151,20
|3.969.579.029
|% -2,01
|
|EKGYO
|9,40
|3.567.447.318
|% -0,74
|
|YKBNK
|20,84
|5.788.117.602
|% -6,21
|
|AKFGY
|1,92
|434.789.366
|% 0,52
|
|ISCTR
|23,88
|4.040.761.229
|% -4,56
|
|KATMR
|2,19
|331.264.487
|% -1,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2658
|30,2756
|% 0,06
|
|Euro
|32,8166
|32,8246
|% -0,42
|
|Sterlin
|38,1937
|38,3852
|% -0,37
|
|Frank
|34,5974
|34,8058
|% -0,25
|
|Riyal
|8,0480
|8,0883
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,31
|22,33
|% 0,66
|
|Platin
|899,25
|901,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|944,92
|948,40
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,94
|79,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,03
|2.024,29
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:58IHYAY
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 846, 156 adet işlem
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17:57XU030
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Endeks 7, 923 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 83, 300.00 milyon TL de
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17:57PCILT
Yüzde -63.03 oranında düşüşle 12.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 153, 100 adet işlem
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17:56IHLGM
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 1.52 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 085, 517 adet işlem