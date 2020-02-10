***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2020 15:53
***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAYLA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818021
BIST
16:38118.286
En Yüksek
|Değişim
|: -2,26%
|| -2.728,93
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
16:386,0213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0050
|Açılış
|: 6,0170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
16:386,5922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0036
|Açılış
|: 6,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
16:38304,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,79
|Açılış
|: 304,53
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,57
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|47.913.600
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|10.128.115
|% 14,65
|
|TSPOR
|3,50
|796.722.203
|% 10,41
|
|BOSSA
|9,59
|47.162.098
|% 8,98
|
|DESA
|5,58
|44.493.606
|% 8,56
|
|LINK
|28,30
|3.410.270
|% -15,02
|
|DOKTA
|46,30
|58.705.260
|% -14,97
|
|BURVA
|13,86
|144.449
|% -14,97
|
|GYHOL
|25,20
|8.770.361
|% -13,70
|
|IZTAR
|2,89
|797.396
|% -12,69
|
|THYAO
|14,08
|1.789.353.147
|% -2,70
|
|TSPOR
|3,50
|796.722.203
|% 10,41
|
|PETKM
|3,98
|541.432.816
|% -3,16
|
|ASELS
|24,08
|501.155.676
|% -1,55
|
|KRDMD
|2,83
|476.078.552
|% -3,41
|
|IHLGM
|1,24
|347.889.990
|% 0,81
|
|TSPOR
|3,50
|796.722.203
|% 10,41
|
|EKGYO
|1,63
|348.703.522
|% -2,98
|
|KRDMD
|2,83
|476.078.552
|% -3,41
|
|ODAS
|2,13
|355.040.193
|% -4,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7673
|7,8063
|% 0,50
|
|Frank
|6,1343
|6,1713
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5999
|1,6079
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|2,75
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,65
|
|Cumhuriyet
|2.014
|2.044
|3,00
|
|Tam
|2.005
|2.055
|5,04
|
|Yarım
|969
|994
|2,44
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,22
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,82
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|54,22
|54,22
|-0,23
|