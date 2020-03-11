***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 14:26
***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAYLA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826956
BIST
14:18100.819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -243,06
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
100.200
14:186,1669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0104
|Açılış
|: 6,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
14:186,9937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0461
|Açılış
|: 6,9770
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
6,9950
En Düşük
6,9390
14:18330,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 4,28
|Açılış
|: 330,87
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
330,91
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,96
|173.605.457
|% 18,92
|
|RTALB
|2,25
|34.589.558
|% 17,19
|
|DEVA
|9,69
|118.567.145
|% 16,89
|
|SELEC
|7,10
|78.517.241
|% 15,45
|
|ECZYT
|10,52
|77.868.232
|% 14,47
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|TSPOR
|3,99
|213.440.060
|% -16,35
|
|OYAYO
|4,78
|612.347
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,95
|2.580.174
|% -14,74
|
|MARTI
|0,66
|2.796.314
|% -13,16
|
|ASELS
|25,50
|720.480.232
|% -1,54
|
|THYAO
|9,79
|459.252.071
|% -1,81
|
|GARAN
|9,48
|264.738.289
|% 1,39
|
|TSPOR
|3,99
|213.440.060
|% -16,35
|
|GSRAY
|2,32
|188.779.978
|% -9,73
|
|IHLGM
|1,12
|112.862.145
|% -5,88
|
|CEMAS
|0,93
|92.838.354
|% -7,00
|
|ODAS
|1,59
|154.487.679
|% -7,56
|
|ADESE
|1,30
|112.860.314
|% 4,00
|
|GSRAY
|2,32
|188.779.978
|% -9,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9441
|7,9839
|% 0,21
|
|Frank
|6,5670
|6,6065
|% 0,67
|
|Riyal
|1,6382
|1,6464
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|17,60
|
|Altın Gr.
|330
|330
|3,67
|
|Cumhuriyet
|2.187
|2.220
|26,00
|
|Tam
|2.177
|2.231
|21,98
|
|Yarım
|1.052
|1.079
|10,63
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,32
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,11
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,04
|
|B. Petrol
|36,28
|36,28
|-0,94
|