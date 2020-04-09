***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.04.2020 15:14
***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAYLA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836908
BIST
16:3294.811
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 1.586,07
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
94.846
En Düşük
93.629
16:326,6566
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -0,1148
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,6211
16:327,2881
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -0,0820
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3882
En Düşük
7,2488
16:32359,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,15
|Açılış
|: 359,29
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
362,37
En Düşük
357,77
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|347,60
|64.932.927
|% 10,00
|
|KLNMA
|36,74
|12.223.834
|% 10,00
|
|CELHA
|8,14
|4.465.652
|% 10,00
|
|LINK
|26,62
|8.862.476
|% 10,00
|
|BRYAT
|54,35
|3.508.803
|% 9,98
|
|SALIX
|4,20
|71.936
|% -8,70
|
|IHEVA
|2,47
|79.158.840
|% -7,14
|
|EGCEY
|0,42
|537.366
|% -6,67
|
|INFO
|5,36
|24.014.579
|% -5,96
|
|TDGYO
|2,69
|4.441.299
|% -4,61
|
|GARAN
|8,08
|845.918.198
|% 2,67
|
|GSRAY
|2,65
|734.732.673
|% 5,16
|
|ASELS
|25,14
|681.141.721
|% 0,56
|
|THYAO
|9,73
|631.568.337
|% 1,35
|
|ECILC
|4,52
|545.595.327
|% 5,36
|
|GSRAY
|2,65
|734.732.673
|% 5,16
|
|YKBNK
|1,95
|380.047.288
|% 3,17
|
|ECILC
|4,52
|545.595.327
|% 5,36
|
|GARAN
|8,08
|845.918.198
|% 2,67
|
|TSPOR
|4,02
|409.461.497
|% 8,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2842
|8,3258
|% -0,87
|
|Frank
|6,8611
|6,9024
|% -1,05
|
|Riyal
|1,7662
|1,7750
|% -1,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.678
|32,61
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,96
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,26
|15,32
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,03
|
|B. Petrol
|34,06
|34,06
|1,22
|
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