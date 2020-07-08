***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.07.2020 12:16
***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAYLA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856659
BIST
12:02119.913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 573,83
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.173
12:026,8652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0075
|Açılış
|: 6,8860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
12:027,7453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0083
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
12:02397,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,24
|Açılış
|: 397,21
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
397,51
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|27.713.528
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|1.988.187
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.770.264
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|41.204.582
|% 9,95
|
|VKFYO
|5,81
|9.187.303
|% 9,83
|
|SNPAM
|9,90
|3.768.548
|% -7,39
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|FENER
|12,96
|61.424.247
|% -5,95
|
|SONME
|8,79
|9.345.435
|% -4,97
|
|AYEN
|6,96
|18.102.191
|% -4,92
|
|EKGYO
|2,27
|1.086.639.803
|% 1,34
|
|SISE
|6,60
|927.387.709
|% 1,69
|
|PETKM
|4,39
|640.527.253
|% -0,68
|
|TRKCM
|4,46
|623.977.155
|% 5,69
|
|GARAN
|8,24
|510.261.631
|% -0,96
|
|EKGYO
|2,27
|1.086.639.803
|% 1,34
|
|PETKM
|4,39
|640.527.253
|% -0,68
|
|SISE
|6,60
|927.387.709
|% 1,69
|
|IHLGM
|1,93
|273.323.149
|% 2,66
|
|TRKCM
|4,46
|623.977.155
|% 5,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5745
|8,6175
|% -0,05
|
|Frank
|7,2626
|7,3064
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8247
|1,8338
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|4,96
|
|Altın Gr.
|397
|397
|1,11
|
|Cumhuriyet
|2.571
|2.591
|7,20
|
|Tam
|2.646
|2.659
|7,50
|
|Yarım
|1.285
|1.301
|3,60
|
|Çeyrek
|643
|651
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,42
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|4,06
|4,06
|0,03
|
|B. Petrol
|43,16
|43,16
|0,08
|
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