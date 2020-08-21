***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.08.2020 10:04
***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAYLA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870540
BIST
11:211.139
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 12,30
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.133
11:217,2569
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0406
|Açılış
|: 7,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3403
En Düşük
7,1952
11:218,5785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0801
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,5427
11:21449,82
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -7,13
|Açılış
|: 449,82
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
449,24
BIST En Aktif Hisseler11:21
|KENT
|2.468,50
|12.182.048
|% 10,00
|
|MRSHL
|148,80
|987.139
|% 9,98
|
|ISGSY
|7,23
|5.397.229
|% 9,88
|
|ETILR
|4,15
|232.338
|% 9,79
|
|AVHOL
|1,81
|1.135.176
|% 9,70
|
|TGSAS
|7,84
|4.247.853
|% -9,99
|
|TKURU
|72,10
|1.993.799
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|4.150
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|1.174.605
|% -9,89
|
|ARTI
|2,42
|66.306
|% -9,70
|
|PETKM
|4,90
|1.347.123.360
|% 5,38
|
|TUPRS
|94,60
|1.099.716.857
|% 2,83
|
|GARAN
|7,25
|332.985.751
|% 1,54
|
|TKFEN
|15,97
|295.456.773
|% 5,00
|
|SISE
|6,33
|279.253.436
|% 1,44
|
|PETKM
|4,90
|1.347.123.360
|% 5,38
|
|SKBNK
|1,57
|153.611.002
|% 1,95
|
|EKGYO
|2,04
|185.111.218
|% 0,49
|
|YKBNK
|2,20
|177.734.301
|% 1,85
|
|ZOREN
|3,08
|246.214.875
|% 5,84
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2373
|7,2569
|% -0,56
|
|Euro
|8,5487
|8,5785
|% -0,93
|
|Sterlin
|9,5196
|9,5674
|% -1,00
|
|Frank
|7,9122
|7,9598
|% -1,20
|
|Riyal
|1,9213
|1,9310
|% -0,97
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-15,26
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-5,12
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.018
|3.095
|-65,80
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|-31,83
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,92
|
|Gümüş.Ons
|26,96
|27,00
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,07
|
|B. Petrol
|44,75
|44,75
|-0,13
|