***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.09.2020 10:00
***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAYLA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874321
BIST
11:511.098
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,04
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.103
En Düşük
1.096
11:517,4885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0036
|Açılış
|: 7,5010
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4679
11:518,8666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0288
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8868
En Düşük
8,8221
11:51468,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,24
|Açılış
|: 468,65
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
469,10
En Düşük
466,77
BIST En Aktif Hisseler11:48
|TKURU
|333,30
|445.289
|% 10,00
|
|KSTUR
|125,40
|208.666
|% 10,00
|
|SUMAS
|27,30
|289.899
|% 9,99
|
|METUR
|5,18
|3.808.677
|% 9,98
|
|YONGA
|55,65
|862.074
|% 9,98
|
|DOBUR
|21,88
|50.674
|% -9,96
|
|CRDFA
|5,47
|16.664.005
|% -7,45
|
|EUYO
|1,99
|13.800.642
|% -7,44
|
|IZMDC
|17,50
|830.288
|% -7,36
|
|ARENA
|35,38
|23.499.606
|% -6,99
|
|PETKM
|4,33
|1.492.048.915
|% -3,99
|
|ZOREN
|2,85
|806.407.248
|% -1,38
|
|TUPRS
|81,90
|504.926.945
|% -3,48
|
|TSPOR
|7,20
|378.195.305
|% 0,56
|
|RTALB
|54,45
|349.556.611
|% 4,91
|
|PETKM
|4,33
|1.492.048.915
|% -3,99
|
|ZOREN
|2,85
|806.407.248
|% -1,38
|
|SKBNK
|1,51
|307.737.516
|% 9,42
|
|ALBRK
|1,52
|250.550.130
|% 4,11
|
|TSKB
|1,10
|90.512.654
|% 1,85
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4864
|7,4887
|% 0,05
|
|Euro
|8,8638
|8,8664
|% 0,32
|
|Sterlin
|9,7164
|9,7651
|% 0,08
|
|Frank
|8,2068
|8,2563
|% 0,36
|
|Riyal
|1,9900
|2,0000
|% -0,05
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|3.109
|3.156
|1,00
|
|Tam
|3.094
|3.171
|3,67
|
|Yarım
|1.496
|1.534
|1,77
|
|Çeyrek
|750
|767
|0,89
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,51
|0,00
|
Seans Raporu
11:48
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