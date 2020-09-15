***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2020 17:07
***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAYLA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875143
BIST
16:531.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 6,23
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.119
En Düşük
1.111
16:537,4882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0040
|Açılış
|: 7,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
16:538,8759
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0117
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,9259
En Düşük
8,8633
16:53471,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,47
|Açılış
|: 471,24
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
474,85
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler16:53
|RYSAS
|7,15
|147.321.742
|% 10,00
|
|EUKYO
|2,31
|8.229.791
|% 10,00
|
|CRFSA
|12,32
|4.013.647
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|848.416
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.146,90
|613.084
|% 10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.018.125
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|51.665.289
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,94
|40.030.968
|% -9,85
|
|GSRAY
|3,66
|79.089.879
|% -8,50
|
|METUR
|5,49
|3.949.937
|% -8,50
|
|PETKM
|4,37
|1.345.195.702
|% 1,63
|
|KRDMD
|3,12
|1.217.639.224
|% -0,95
|
|ECILC
|6,97
|524.161.766
|% 5,13
|
|SISE
|6,39
|471.334.041
|% -0,62
|
|TUPRS
|81,55
|382.241.216
|% 0,25
|
|KRDMD
|3,12
|1.217.639.224
|% -0,95
|
|PETKM
|4,37
|1.345.195.702
|% 1,63
|
|IHLAS
|1,08
|215.179.834
|% 1,89
|
|SKBNK
|1,48
|208.797.496
|% 2,07
|
|DOHOL
|2,22
|288.478.142
|% 3,26
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4823
|7,4882
|% 0,05
|
|Euro
|8,8693
|8,8759
|% -0,13
|
|Sterlin
|9,6135
|9,6617
|% 0,31
|
|Frank
|8,2203
|8,2698
|% 0,19
|
|Riyal
|1,9913
|2,0013
|% 0,12
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|9,41
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,28
|
|Cumhuriyet
|3.135
|3.182
|9,00
|
|Tam
|3.122
|3.199
|11,22
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|5,43
|
|Çeyrek
|757
|774
|2,71
|
|Gümüş.Ons
|27,36
|27,41
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,05
|
|B. Petrol
|39,91
|39,91
|0,30
|
Seans Raporu
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