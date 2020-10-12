***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.10.2020 16:04
***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAYLA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880757
BIST
15:511.179
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 13,12
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.181
En Düşük
1.169
15:517,8549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 7,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
15:519,2770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0169
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
15:51487,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,41
|Açılış
|: 487,25
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
485,30
BIST En Aktif Hisseler15:51
|RALYH
|5,94
|8.612.658
|% 10,00
|
|KENT
|321,20
|6.845.341
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,10
|2.366.542
|% 10,00
|
|BMELK
|13,20
|2.527.031
|% 10,00
|
|ALMAD
|2,53
|5.021.063
|% 10,00
|
|TKURU
|445,70
|1.596.497
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|607.561
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|1.322.897
|% -10,00
|
|EMNIS
|57,20
|64.750
|% -9,99
|
|COSMO
|11,02
|2.162.422
|% -9,97
|
|PETKM
|4,70
|1.532.119.016
|% 1,95
|
|ZOREN
|2,90
|931.206.792
|% 5,07
|
|SISE
|6,92
|761.091.771
|% 0,14
|
|GARAN
|7,16
|634.455.017
|% 0,85
|
|ISFIN
|4,08
|596.464.668
|% 3,29
|
|PETKM
|4,70
|1.532.119.016
|% 1,95
|
|ZOREN
|2,90
|931.206.792
|% 5,07
|
|EKGYO
|1,85
|469.046.370
|% 2,78
|
|TSKB
|1,14
|188.384.118
|% 1,79
|
|ISFIN
|4,08
|596.464.668
|% 3,29
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8518
|7,8549
|% -0,02
|
|Euro
|9,2718
|9,2770
|% -0,18
|
|Sterlin
|10,2110
|10,2622
|% -0,08
|
|Frank
|8,6002
|8,6520
|% 0,03
|
|Riyal
|2,0885
|2,0990
|% 0,02
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-2,87
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|2,00
|
|Tam
|3.210
|3.290
|-2,06
|
|Yarım
|1.552
|1.591
|-1,00
|
|Çeyrek
|778
|796
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,01
|
|B. Petrol
|42,28
|42,28
|-0,57
|
Seans Raporu
15:51
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