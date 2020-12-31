***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.12.2020 12:22
***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAYLA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895988
BIST
15:101.478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,90
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.472
15:107,4229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0397
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
15:109,1118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0477
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
15:10451,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,88
|Açılış
|: 451,35
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler15:10
|MAALT
|111,10
|41.235.647
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|511.594
|% 10,00
|
|CRFSA
|78,15
|75.449.568
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.086.154
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.086.154
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,32
|805.330
|% -9,97
|
|BRMEN
|3,46
|884.573
|% -9,90
|
|YAYLA
|4,39
|109.254.002
|% -9,86
|
|SODSN
|26,20
|286.279
|% -9,53
|
|GUBRF
|86,05
|2.418.095.920
|% 2,38
|
|SISE
|7,35
|1.178.137.667
|% 0,96
|
|ARZUM
|24,90
|1.173.507.499
|% -8,92
|
|GARAN
|10,33
|837.823.416
|% -0,39
|
|ZOREN
|2,82
|532.222.114
|% 4,44
|
|ZOREN
|2,82
|532.222.114
|% 4,44
|
|SISE
|7,35
|1.178.137.667
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,13
|279.436.723
|% -0,93
|
|TSKB
|1,79
|196.158.891
|% -0,56
|
|YKBNK
|3,09
|334.843.975
|% 0,00
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4155
|7,4229
|% 0,54
|
|Euro
|9,1008
|9,1118
|% 0,53
|
|Sterlin
|10,0941
|10,1447
|% 0,70
|
|Frank
|8,3844
|8,4349
|% 0,57
|
|Riyal
|1,9703
|1,9802
|% 0,42
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|0,24
|
|Altın Gr.
|451
|451
|1,88
|
|Cumhuriyet
|3.002
|3.047
|43,00
|
|Tam
|2.985
|3.063
|42,29
|
|Yarım
|1.443
|1.481
|20,46
|
|Çeyrek
|724
|741
|10,22
|
|Gümüş.Ons
|26,44
|26,48
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,11
|51,11
|-0,52
|
Seans Raporu
15:10
daha fazla
-
15:17XU100
Endeks 1, 479 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 16, 181.00 milyon TL de
-
15:16SELEC
Yüzde -3.52 oranında düşüşle 13.71 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 324, 890 adet işlem
-
15:15MERKO
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 8.61 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 718, 120 adet işlem
-
15:14POLHO
Yüzde -3.76 oranında düşüşle 3.84 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 499, 508 adet işlem
-
15:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, BIMAS, ASELS