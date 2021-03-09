***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2021 10:37
***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAYLA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916459
BIST
10:381.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,62
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.545
En Düşük
1.535
10:387,6759
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0765
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7829
En Düşük
7,6633
10:389,1305
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0655
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,2271
En Düşük
9,0931
10:38418,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,57
|Açılış
|: 419,02
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler10:38
|TRILC
|13,31
|84.798
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|227.031
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.220.184
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|38.373.666
|% 9,96
|
|VAKKO
|11,93
|24.113.106
|% 9,95
|
|ISGSY
|21,68
|5.396.907
|% -9,67
|
|NIBAS
|28,50
|14.512.817
|% -7,59
|
|YESIL
|129,10
|23.488.956
|% -4,65
|
|KSTUR
|327,50
|159.820
|% -4,52
|
|CLEBI
|238,50
|48.228.598
|% -4,29
|
|GARAN
|9,03
|369.621.572
|% 0,33
|
|PETKM
|6,20
|297.145.646
|% -0,48
|
|KOZAL
|132,10
|225.416.159
|% -0,53
|
|THYAO
|14,75
|219.591.399
|% 0,68
|
|SISE
|7,68
|198.434.811
|% 1,19
|
|PETKM
|6,20
|297.145.646
|% -0,48
|
|GARAN
|9,03
|369.621.572
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,40
|89.884.691
|% 1,27
|
|SKBNK
|1,38
|42.006.902
|% 0,73
|
|TSKB
|1,71
|46.775.815
|% 0,00
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6691
|7,6759
|% -0,99
|
|Euro
|9,1174
|9,1305
|% -0,71
|
|Sterlin
|10,6262
|10,6795
|% -0,35
|
|Frank
|8,1902
|8,2395
|% -0,53
|
|Riyal
|2,0420
|2,0523
|% -0,71
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.696
|15,65
|
|Altın Gr.
|419
|419
|0,31
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|39,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
|
|Çeyrek
|670
|686
|8,92
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,45
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,02
|
|B. Petrol
|67,69
|67,69
|-0,55
|
Seans Raporu
10:38
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10:54
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10:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 44 artarak (% 0.48 ) 1, 347
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10:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKKO, DIRIT, FADE, MSGYO, VKFYO, TRILC, OZRDN
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10:54
DGGYO, VKGYO, AVOD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında