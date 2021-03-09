***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2021 11:53
***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAYLA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916472
BIST
12:251.546
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 15,65
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.546
En Düşük
1.535
12:257,6409
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -0,1115
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,6344
12:259,0970
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,0990
|Açılış
|: 9,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0880
12:25418,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,08
|Açılış
|: 418,40
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler12:25
|TRILC
|13,31
|110.753
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|227.031
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.510.970
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|39.027.653
|% 9,96
|
|VAKKO
|11,93
|25.952.844
|% 9,95
|
|ISGSY
|21,60
|8.244.845
|% -10,00
|
|YAYLA
|4,55
|101.624.267
|% -9,00
|
|NIBAS
|29,00
|32.490.227
|% -5,97
|
|KUTPO
|55,80
|75.197.917
|% -5,26
|
|BJKAS
|4,57
|203.879.687
|% -4,99
|
|THYAO
|15,08
|1.038.220.547
|% 2,94
|
|GARAN
|9,08
|855.115.792
|% 0,89
|
|PETKM
|6,20
|579.149.226
|% -0,48
|
|BIMAS
|69,30
|512.228.767
|% 3,66
|
|SISE
|7,67
|422.210.899
|% 1,05
|
|EKGYO
|2,40
|273.671.642
|% 1,27
|
|GARAN
|9,08
|855.115.792
|% 0,89
|
|PETKM
|6,20
|579.149.226
|% -0,48
|
|THYAO
|15,08
|1.038.220.547
|% 2,94
|
|SISE
|7,67
|422.210.899
|% 1,05
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6373
|7,6409
|% -1,44
|
|Euro
|9,0902
|9,0970
|% -1,08
|
|Sterlin
|10,5892
|10,6423
|% -0,70
|
|Frank
|8,1526
|8,2017
|% -0,99
|
|Riyal
|2,0321
|2,0422
|% -1,20
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|21,68
|
|Altın Gr.
|419
|419
|1,06
|
|Cumhuriyet
|2.787
|2.829
|9,00
|
|Tam
|2.772
|2.844
|9,87
|
|Yarım
|1.340
|1.376
|4,77
|
|Çeyrek
|672
|688
|2,39
|
|Gümüş.Ons
|25,67
|25,71
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,08
|
|B. Petrol
|68,72
|68,72
|0,48
|