***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.04.2021 15:59
***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAYLA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926224
BIST
17:141.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,74%
|| -24,64
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.374
17:148,1753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0428
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1818
En Düşük
8,1219
17:149,7276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0109
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7328
En Düşük
9,6635
17:14457,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,81
|Açılış
|: 457,44
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler17:14
|TUREX
|14,52
|332.072
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|MTRKS
|40,98
|625.478
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|44.064.071
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|138.277.332
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|21.293.548
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|198.214.411
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,39
|22.060.862
|% -9,81
|
|EREGL
|16,15
|1.125.846.067
|% 1,96
|
|BJKAS
|11,16
|936.122.499
|% 9,73
|
|GARAN
|6,67
|899.028.293
|% -1,33
|
|KRDMD
|7,19
|866.217.830
|% -3,23
|
|KOZAL
|115,50
|653.961.964
|% -2,12
|
|EKGYO
|1,88
|459.386.149
|% -2,59
|
|TSKB
|1,35
|293.321.017
|% -4,26
|
|DOHOL
|3,15
|599.696.878
|% -6,25
|
|YKBNK
|2,12
|316.923.372
|% -2,75
|
|GARAN
|6,67
|899.028.293
|% -1,33
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1682
|8,1753
|% 0,53
|
|Euro
|9,7181
|9,7276
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,1863
|11,2424
|% 0,41
|
|Frank
|8,7859
|8,8389
|% 0,21
|
|Riyal
|2,1721
|2,1830
|% 0,43
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|-15,42
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-1,44
|
|Cumhuriyet
|3.021
|3.067
|-23,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,93
|62,93
|-0,27
|