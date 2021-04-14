***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.04.2021 10:11
***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAYLA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927797
BIST
09:551.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 11,02
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.389
En Düşük
1.381
09:558,1150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0093
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1332
En Düşük
8,0920
09:559,7157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0186
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7345
En Düşük
9,6811
09:55455,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,72
|Açılış
|: 455,76
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
454,01
BIST En Aktif Hisseler09:55
|MTRKS
|54,50
|11.678.587
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|1.240.803
|% 9,97
|
|QUAGR
|24,08
|300.109
|% 9,95
|
|INVEO
|126,30
|952.681
|% 9,92
|
|TKURU
|400,50
|942.777
|% 8,77
|
|ORMA
|33,52
|195.623
|% -9,99
|
|SONME
|32,82
|455.574
|% -9,98
|
|UTPYA
|16,81
|759.610
|% -9,96
|
|ETYAT
|4,37
|103.897
|% -9,90
|
|MERIT
|178,00
|216.270
|% -9,69
|
|BJKAS
|13,51
|31.956.554
|% 0,00
|
|GARAN
|6,79
|12.958.538
|% 1,34
|
|MTRKS
|54,50
|11.678.587
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,40
|8.931.297
|% 0,41
|
|SISE
|7,22
|6.760.014
|% 0,56
|
|BJKAS
|13,51
|31.956.554
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,10
|4.591.087
|% 0,96
|
|EKGYO
|1,81
|3.762.594
|% 1,12
|
|GARAN
|6,79
|12.958.538
|% 1,34
|
|SKBNK
|1,12
|1.991.653
|% 1,82
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1082
|8,1150
|% 0,11
|
|Euro
|9,7023
|9,7157
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,1616
|11,2175
|% 0,43
|
|Frank
|8,7837
|8,8366
|% 0,15
|
|Riyal
|2,1569
|2,1677
|% 0,08
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|0,58
|
|Altın Gr.
|456
|456
|0,85
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,45
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,64
|0,03
|
|B. Petrol
|64,59
|64,59
|0,92
|