***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2021 11:02
***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YAYLA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAYLA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929530
BIST
13:451.371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,04
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
13:458,1144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0261
|Açılış
|: 8,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
13:459,7842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0452
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
13:45461,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,37
|Açılış
|: 461,91
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler13:45
|SNPAM
|19,14
|546.466
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|31.407.907
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|14.902.334
|% 9,88
|
|OYAYO
|8,11
|8.688.415
|% 6,85
|
|DESA
|15,29
|20.366.346
|% 6,18
|
|SAMAT
|4,23
|13.206.575
|% -10,00
|
|KUTPO
|51,30
|50.483.267
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|166.568
|% -10,00
|
|ORMA
|32,84
|351.608
|% -9,98
|
|SEYKM
|22,42
|10.043.595
|% -9,96
|
|GARAN
|7,12
|881.065.371
|% 1,71
|
|EREGL
|18,06
|692.847.493
|% -0,55
|
|PETKM
|6,59
|513.744.149
|% -0,30
|
|KRDMD
|7,24
|432.800.274
|% -0,55
|
|EKGYO
|1,83
|337.084.572
|% -1,61
|
|EKGYO
|1,83
|337.084.572
|% -1,61
|
|TSKB
|1,26
|177.607.994
|% -2,33
|
|GARAN
|7,12
|881.065.371
|% 1,71
|
|YKBNK
|2,13
|246.919.247
|% 2,40
|
|SKBNK
|1,09
|97.122.997
|% -1,80
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1116
|8,1144
|% 0,32
|
|Euro
|9,7788
|9,7842
|% 0,46
|
|Sterlin
|11,3074
|11,3641
|% 0,29
|
|Frank
|8,8320
|8,8852
|% 0,38
|
|Riyal
|2,1569
|2,1677
|% 0,34
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-1,67
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,66
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|0,00
|
|Tam
|3.042
|3.119
|3,34
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|1,61
|
|Çeyrek
|737
|754
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,88
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,76
|0,05
|
|B. Petrol
|67,72
|67,72
|0,67
|