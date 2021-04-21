***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 11:03
***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAYLA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929933
BIST
12:121.349
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -16,49
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
12:128,1682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0610
|Açılış
|: 8,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1750
En Düşük
8,0986
12:129,8353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0664
|Açılış
|: 9,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8387
En Düşük
9,7531
12:12466,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,55
|Açılış
|: 466,38
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,54
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler12:10
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|7.360.823
|% 9,52
|
|FENER
|35,00
|73.867.793
|% 9,38
|
|JANTS
|775,10
|40.080.365
|% 9,25
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|BJKAS
|9,00
|9.513.657
|% -10,00
|
|BNTAS
|5,00
|33.714.719
|% -9,75
|
|ANELE
|4,48
|73.063.386
|% -9,49
|
|DIRIT
|5,00
|28.590
|% -9,09
|
|DARDL
|20,04
|11.367.427
|% -8,91
|
|PETKM
|6,46
|657.767.712
|% -1,67
|
|GARAN
|7,00
|462.079.949
|% -1,27
|
|EREGL
|18,22
|414.584.699
|% -0,05
|
|KRDMD
|7,16
|319.984.105
|% -0,56
|
|YKBNK
|2,08
|217.996.012
|% -1,89
|
|YKBNK
|2,08
|217.996.012
|% -1,89
|
|PETKM
|6,46
|657.767.712
|% -1,67
|
|ODAS
|2,48
|168.925.972
|% -8,82
|
|GARAN
|7,00
|462.079.949
|% -1,27
|
|EKGYO
|1,84
|111.987.618
|% 0,00
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1667
|8,1718
|% 0,80
|
|Euro
|9,8285
|9,8364
|% 0,69
|
|Sterlin
|11,3117
|11,3684
|% 0,37
|
|Frank
|8,8422
|8,8954
|% 0,24
|
|Riyal
|2,1651
|2,1759
|% 0,43
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|0,27
|
|Altın Gr.
|466
|466
|2,02
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|0,05
|
|B. Petrol
|66,06
|66,06
|-0,51
|