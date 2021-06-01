***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.06.2021 12:13
***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YAYLA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAYLA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939281
BIST
12:221.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,13
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.431
En Düşük
1.423
12:228,5301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0382
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4800
|
8,5425
En Düşük
8,4778
12:2210,4427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0555
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4541
En Düşük
10,3676
12:22524,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,53
|Açılış
|: 524,12
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
524,95
En Düşük
520,35
BIST En Aktif Hisseler12:22
|KONTR
|72,60
|10.952.566
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,08
|328.875
|% 9,97
|
|DERIM
|10,94
|9.208.667
|% 9,95
|
|VAKKO
|11,82
|15.549.576
|% 9,95
|
|TUCLK
|13,07
|49.933.393
|% 9,92
|
|ODAS
|2,10
|169.029.113
|% -9,09
|
|KERVN
|0,66
|21.780
|% -5,71
|
|MARTI
|2,20
|8.410.424
|% -5,17
|
|UZERB
|40,00
|30.840
|% -4,99
|
|YAYLA
|3,67
|69.560.081
|% -4,68
|
|GARAN
|8,09
|751.540.877
|% 1,25
|
|THYAO
|13,17
|345.990.056
|% -1,13
|
|YKBNK
|2,19
|330.848.140
|% 1,86
|
|KUTPO
|34,94
|224.528.578
|% -3,27
|
|KRDMD
|7,85
|204.218.658
|% -0,13
|
|YKBNK
|2,19
|330.848.140
|% 1,86
|
|GARAN
|8,09
|751.540.877
|% 1,25
|
|ODAS
|2,10
|169.029.113
|% -9,09
|
|EKGYO
|1,94
|128.553.447
|% -0,51
|
|TSKB
|1,35
|78.690.791
|% 1,50
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5289
|8,5301
|% 0,45
|
|Euro
|10,4393
|10,4427
|% 0,53
|
|Sterlin
|12,0658
|12,1263
|% 0,26
|
|Frank
|9,4531
|9,5101
|% 0,47
|
|Riyal
|2,2677
|2,2791
|% 0,45
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.912
|5,10
|
|Altın Gr.
|525
|525
|4,01
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.506
|13,00
|
|Tam
|3.443
|3.532
|20,18
|
|Yarım
|1.664
|1.709
|9,76
|
|Çeyrek
|835
|854
|4,89
|
|Gümüş.Ons
|28,32
|28,35
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,76
|7,77
|0,10
|
|B. Petrol
|70,90
|70,90
|1,59
|