***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.06.2021 11:00
***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YAYLA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAYLA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942129
BIST
11:391.459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,90
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.458
11:398,3524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0418
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,3938
En Düşük
8,3031
11:3910,1249
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0383
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1706
En Düşük
10,0527
11:39498,41
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -8,35
|Açılış
|: 498,41
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler11:39
|OYYAT
|24,78
|41.814.615
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|121.390
|% 9,91
|
|EUKYO
|6,28
|2.159.134
|% 7,17
|
|VAKKO
|13,28
|24.406.048
|% 6,24
|
|GSRAY
|3,82
|124.108.929
|% 6,11
|
|TKURU
|142,00
|1.659.886
|% -9,96
|
|YESIL
|2,85
|3.626.882
|% -9,81
|
|RODRG
|16,12
|743.942
|% -5,18
|
|YAYLA
|4,09
|3.783.321
|% -4,44
|
|YAPRK
|33,18
|2.736.610
|% -4,10
|
|THYAO
|14,72
|703.940.979
|% 0,89
|
|GARAN
|8,42
|419.507.798
|% -0,47
|
|YKBNK
|2,25
|280.753.291
|% -0,88
|
|BOBET
|5,66
|228.004.854
|% 5,79
|
|EKGYO
|2,20
|224.202.948
|% -0,90
|
|YKBNK
|2,25
|280.753.291
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,20
|224.202.948
|% -0,90
|
|GARAN
|8,42
|419.507.798
|% -0,47
|
|THYAO
|14,72
|703.940.979
|% 0,89
|
|BOBET
|5,66
|228.004.854
|% 5,79
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3502
|8,3524
|% -0,50
|
|Euro
|10,1176
|10,1249
|% -0,38
|
|Sterlin
|11,7187
|11,7775
|% -0,75
|
|Frank
|9,2508
|9,3065
|% -0,64
|
|Riyal
|2,2199
|2,2311
|% -0,52
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-19,81
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-7,92
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|-13,00
|
|Tam
|3.339
|3.421
|-53,01
|
|Yarım
|1.614
|1.655
|-25,64
|
|Çeyrek
|809
|828
|-12,82
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,74
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|-0,10
|
|B. Petrol
|73,47
|73,47
|0,78
|