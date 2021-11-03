***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2021 13:00
***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAYLA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974222
BIST
15:111.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,33
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
15:119,7242
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1218
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
15:1111,2677
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1444
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
15:11555,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,92
|Açılış
|: 555,97
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler15:11
|IHAAS
|5,06
|27.458.130
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|77.239.152
|% 9,97
|
|ALBRK
|1,92
|103.376.941
|% 9,71
|
|PRKAB
|24,54
|169.496.798
|% 9,26
|
|DOBUR
|70,20
|41.696.594
|% 9,01
|
|NUGYO
|11,38
|32.205.241
|% -9,97
|
|CANTE
|12,92
|102.356.896
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|32.999.375
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.313.319
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.034.533
|% -9,81
|
|GARAN
|10,16
|3.087.609.979
|% 0,00
|
|THYAO
|15,50
|1.580.402.023
|% 0,06
|
|SISE
|8,75
|1.012.617.033
|% 1,51
|
|FROTO
|199,20
|955.811.589
|% 3,16
|
|TSPOR
|5,06
|897.213.179
|% -5,77
|
|EKGYO
|1,96
|735.065.676
|% -3,45
|
|GARAN
|10,16
|3.087.609.979
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,82
|854.140.222
|% -0,35
|
|TSKB
|1,39
|286.860.315
|% 1,46
|
|TSPOR
|5,06
|897.213.179
|% -5,77
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7196
|9,7242
|% 1,27
|
|Euro
|11,2606
|11,2677
|% 1,30
|
|Sterlin
|13,2016
|13,2678
|% 1,27
|
|Frank
|10,5977
|10,6616
|% 1,35
|
|Riyal
|2,5773
|2,5903
|% 0,98
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|-4,38
|
|Altın Gr.
|555
|555
|3,40
|
|Cumhuriyet
|3.670
|3.726
|40,00
|
|Tam
|3.657
|3.749
|41,96
|
|Yarım
|1.767
|1.813
|20,29
|
|Çeyrek
|886
|907
|10,15
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,35
|0,07
|
|B. Petrol
|82,93
|82,93
|-1,79
|
Seans Raporu
15:11
daha fazla
-
15:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 94 kaybederek (% -0.18 ) 1, 649
-
15:25
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, GARAN
-
15:25BAYRK
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 7.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 129, 559 adet işlem
-
15:24HURGZ
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 084, 286 adet işlem
-
15:23TSPOR
Yüzde -5.77 oranında düşüşle 5.06 lira fiyatla işlem gören hissede 175, 398, 632 adet işlem