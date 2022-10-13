***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2022 17:49
***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAYLA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071712
BIST
18:053.553
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 35,68
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.522
18:0518,5773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0124
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5929
En Düşük
18,5039
18:0518,1669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1450
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1852
En Düşük
17,9087
18:05987,45
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -11,34
|Açılış
|: 987,45
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.005,68
En Düşük
981,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|75,90
|32.320.893
|% 10,00
|
|MZHLD
|76,45
|41.301.073
|% 10,00
|
|COSMO
|69,30
|6.532.010
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|209.093.675
|% 9,99
|
|ARASE
|154,30
|97.917.136
|% 9,98
|
|ISATR
|365.581,30
|365.581
|% -10,00
|
|HKTM
|66,45
|112.606.782
|% -9,96
|
|RODRG
|27,84
|10.689.049
|% -9,96
|
|HUNER
|6,17
|840.563.809
|% -9,93
|
|DMSAS
|8,48
|32.832.273
|% -9,69
|
|THYAO
|87,80
|7.974.701.239
|% 3,17
|
|SASA
|87,10
|3.647.896.638
|% 6,35
|
|AKBNK
|13,02
|2.557.059.888
|% 0,70
|
|PETKM
|14,66
|2.507.814.712
|% 0,07
|
|ASELS
|31,10
|2.039.659.744
|% -1,64
|
|EKGYO
|4,17
|1.400.545.310
|% 0,72
|
|YKBNK
|8,36
|1.991.207.898
|% 1,95
|
|ISCTR
|8,25
|1.760.002.018
|% 0,00
|
|ODAS
|8,15
|1.657.412.069
|% 4,62
|
|AKBNK
|13,02
|2.557.059.888
|% 0,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5588
|18,5812
|% 0,09
|
|Euro
|18,1577
|18,1853
|% 0,91
|
|Sterlin
|20,7990
|20,9033
|% 1,22
|
|Frank
|18,4269
|18,5379
|% -0,59
|
|Riyal
|4,9287
|4,9534
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|-20,00
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-14,36
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|-68,00
|
|Tam
|6.659
|6.718
|-75,00
|
|Yarım
|3.245
|3.285
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.642
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,77
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,13
|-0,24
|
|B. Petrol
|92,88
|92,88
|0,43
|
Seans Raporu
18:05
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