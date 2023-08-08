***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.08.2023 11:57
***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
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Açıklamalar
YAYLA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181948
BIST
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12:067.454
En Düşük
|Değişim
|: -0,22%
|| -16,43
|Açılış
|: 7.496
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.400
En Yüksek
7.504
12:0627,0236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0612
|Açılış
|: 27,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,2445
En Düşük
26,9263
12:0629,6886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0043
|Açılış
|: 29,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,1939
En Düşük
29,6094
12:061.680,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,27
|Açılış
|: 1.680,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
|
1.694,99
En Düşük
1.673,71
BIST En Aktif Hisseler12:04
|EKIZ
|26,18
|723.092
|% 10,00
|
|KLSER
|58,85
|1.478.531.894
|% 10,00
|
|CVKMD
|325,60
|300.202.551
|% 10,00
|
|ONCSM
|179,50
|94.926.856
|% 9,99
|
|TETMT
|740,00
|5.752.020
|% 9,99
|
|UZERB
|202,50
|493.493
|% -9,96
|
|KORDS
|84,95
|315.371.128
|% -7,31
|
|AKSUE
|35,06
|127.485.090
|% -7,25
|
|AKGRT
|4,59
|377.857.959
|% -7,09
|
|TKNSA
|27,10
|231.716.308
|% -6,87
|
|THYAO
|262,60
|5.793.762.398
|% -1,61
|
|KOZAL
|28,50
|3.652.142.488
|% 4,24
|
|ASTOR
|109,40
|2.090.668.096
|% 1,96
|
|YKBNK
|15,00
|2.070.901.349
|% 1,08
|
|ISCTR
|16,54
|2.012.205.420
|% 2,29
|
|EKGYO
|9,05
|1.410.516.408
|% -0,88
|
|AKFGY
|4,95
|734.201.884
|% -4,26
|
|YKBNK
|15,00
|2.070.901.349
|% 1,08
|
|KOZAL
|28,50
|3.652.142.488
|% 4,24
|
|ISCTR
|16,54
|2.012.205.420
|% 2,29
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0128
|27,0267
|% 0,24
|
|Euro
|29,6716
|29,6854
|% 0,00
|
|Sterlin
|34,3473
|34,5196
|% -0,13
|
|Frank
|30,8007
|30,9862
|% 0,03
|
|Riyal
|7,1810
|7,2170
|% 0,14
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|-3,53
|
|Altın Gr.
|1.681
|1.681
|0,61
|
|Cumhuriyet
|11.412
|11.585
|138,00
|
|Tam
|11.139
|11.249
|103,00
|
|Yarım
|5.574
|5.651
|52,00
|
|Çeyrek
|2.787
|2.825
|26,00
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,11
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|20,08
|20,10
|0,02
|
|B. Petrol
|84,45
|84,45
|-0,89
|
Seans Raporu
12:04
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Endeks 7, 449 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 55, 538.00 milyon TL de
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Yüzde -5.24 oranında düşüşle 24.24 lira fiyatla işlem gören hissede 684, 674 adet işlem
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12:17SUWEN
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 19.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 169, 067 adet işlem
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Yüzde -3.73 oranında düşüşle 59.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 052, 520 adet işlem