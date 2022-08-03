***YAYLA* *IHGZT* *KLRHO* *GLYHO* *HEDEF* *RUBNS* *COSMO* *OZRDN* *INFO* *DNISI* *IYF* *HLR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu









***YAYLA******IHGZT******KLRHO******GLYHO******HEDEF******RUBNS******COSMO******OZRDN******INFO******DNISI******IYF******HLR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )İlgili Şirketler [HEDEF, COSMO, DNISI, GLYHO, IHGZT, INFO, IYF, KLRHO, OZRDN, RUBNS, YAYLA]İlgili Fonlar [HLR]TürkçeKamuyu Aydınlatma Platformu DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051359BIST