***YAYLA* *IHGZT* *KLRHO* *GLYHO* *HEDEF* *RUBNS* *COSMO* *OZRDN* *INFO* *DNISI* *IYF* *HLR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu
03.08.2022 09:16
***YAYLA******IHGZT******KLRHO******GLYHO******HEDEF******RUBNS******COSMO******OZRDN******INFO******DNISI******IYF******HLR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [HEDEF, COSMO, DNISI, GLYHO, IHGZT, INFO, IYF, KLRHO, OZRDN, RUBNS, YAYLA]
İlgili Fonlar [HLR]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051359
BIST
10:272.673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 24,96
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.674
En Düşük
2.665
10:2717,9639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0185
|Açılış
|: 17,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9655
En Düşük
17,9198
10:2718,2996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0502
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,3067
En Düşük
18,2181
10:271.020,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,44
|Açılış
|: 1.020,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.021,88
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler10:27
|TBORG
|25,28
|225.986
|% 10,88
|
|KRPLS
|7,49
|160.472.840
|% 9,66
|
|TMSN
|53,20
|114.224.993
|% 8,22
|
|ASUZU
|343,00
|69.837.729
|% 7,02
|
|AKFGY
|2,71
|136.546.712
|% 6,69
|
|YAYLA
|4,57
|5.423.530
|% -9,86
|
|KZBGY
|55,10
|7.712.580
|% -4,09
|
|UZERB
|35,02
|822.903
|% -4,00
|
|ITTFH
|1,93
|29.000.932
|% -3,98
|
|ISGYO
|19,86
|37.208.004
|% -3,69
|
|THYAO
|53,40
|1.319.353.661
|% 2,01
|
|SISE
|23,34
|1.040.615.309
|% 2,10
|
|SASA
|49,18
|383.215.091
|% 1,91
|
|ASELS
|23,22
|304.615.702
|% 2,20
|
|ODAS
|4,11
|202.937.153
|% 2,75
|
|AKFGY
|2,71
|136.546.712
|% 6,69
|
|ODAS
|4,11
|202.937.153
|% 2,75
|
|SISE
|23,34
|1.040.615.309
|% 2,10
|
|TSKB
|2,65
|98.594.862
|% 1,53
|
|EKGYO
|3,10
|113.891.802
|% 0,65
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9480
|17,9639
|% 0,10
|
|Euro
|18,2820
|18,2996
|% 0,28
|
|Sterlin
|21,8351
|21,9446
|% 0,40
|
|Frank
|18,6737
|18,7862
|% 0,07
|
|Riyal
|4,7622
|4,7861
|% 0,06
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|6,39
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|4,52
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|64,00
|
|Tam
|6.813
|6.868
|12,00
|
|Yarım
|3.320
|3.358
|6,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.678
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,87
|19,90
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,03
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,70
|
Seans Raporu
10:27
daha fazla
-
10:42AKFGY
Yüzde 6.69 oranında artışla 2.71 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 063, 417 adet işlem
-
10:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, FROTO, EREGL
-
10:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, THYAO, SISE
-
10:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 6 artarak (% 0.88 ) 2, 360
-
10:41
OSMEN, ASUZU, TMSN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında