***YAYLA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.11.2020 16:29
***YAYLA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YAYLA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hüseyin Yayla tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887950
BIST
16:191.279
En Yüksek
|Değişim
|: 2,91%
|| 36,18
|Açılış
|: 1.250
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243
|
1.281
En Düşük
1.248
16:197,8843
En Yüksek
|Değişim
|: -3,33%
|| -0,2717
|Açılış
|: 7,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2029
En Düşük
7,8719
16:199,2799
En Yüksek
|Değişim
|: -3,68%
|| -0,3544
|Açılış
|: 9,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7065
En Düşük
9,2690
16:19475,86
En Yüksek
|Değişim
|: -3,09%
|| -15,18
|Açılış
|: 475,86
|
|Önceki Kapanış
|: 491,04
|
496,47
En Düşük
473,72
BIST En Aktif Hisseler16:17
|KLGYO
|2,57
|109.494.692
|% 26,40
|
|MARTI
|3,19
|32.516.802
|% 10,00
|
|BFREN
|1.041,70
|56.024.238
|% 10,00
|
|ALCAR
|169,40
|53.948.427
|% 10,00
|
|SEKUR
|12,10
|5.851.805
|% 10,00
|
|EUYO
|8,37
|16.062.538
|% -10,00
|
|KSTUR
|189,50
|1.295.699
|% -9,98
|
|FRIGO
|21,16
|260.028
|% -9,96
|
|ARTI
|6,88
|2.305.402
|% -9,95
|
|AVHOL
|5,32
|713.693
|% -9,68
|
|GARAN
|8,40
|7.068.648.229
|% 8,25
|
|KRDMD
|3,99
|2.289.187.593
|% 6,97
|
|THYAO
|11,51
|2.123.466.309
|% 0,09
|
|HALKB
|5,52
|2.101.208.793
|% 7,39
|
|VAKBN
|4,70
|1.764.272.399
|% 8,05
|
|GARAN
|8,40
|7.068.648.229
|% 8,25
|
|KRDMD
|3,99
|2.289.187.593
|% 6,97
|
|YKBNK
|2,80
|1.462.525.386
|% 9,80
|
|HALKB
|5,52
|2.101.208.793
|% 7,39
|
|VAKBN
|4,70
|1.764.272.399
|% 8,05
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8854
|7,8919
|% -3,24
|
|Euro
|9,2787
|9,2885
|% -3,59
|
|Sterlin
|10,3934
|10,4455
|% -3,51
|
|Frank
|8,5634
|8,6150
|% -3,47
|
|Riyal
|2,0960
|2,1065
|% -3,31
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.871
|-2,26
|
|Altın Gr.
|475
|475
|-15,87
|
|Cumhuriyet
|3.178
|3.226
|-119,00
|
|Tam
|3.162
|3.244
|-120,09
|
|Yarım
|1.528
|1.569
|-58,09
|
|Çeyrek
|767
|785
|-29,04
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,15
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,19
|
|B. Petrol
|44,80
|44,80
|1,19
|
Seans Raporu
16:17
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-
16:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 53, 65 artarak (% 3.91 ) 1, 426
-
16:31XU100
Endeks 1, 281 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 04 üstünde . İşlem hacmi 38, 025.00 milyon TL de
-
16:31KCHOL
Yüzde 6.19 oranında artışla 17.83 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 749, 565 adet işlem
-
16:30METUR
Yüzde 9.94 oranında artışla 10.95 lira fiyatla işlem gören hissede 718, 475 adet işlem
-
16:29ZPLIB
Yüzde 8.69 oranında artışla 13.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 632, 979 adet işlem