***YAYLA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.12.2020 17:06
***YAYLA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hüseyin Yayla tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895437
BIST
17:161.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 10,41
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.451
En Düşük
1.436
17:167,3528
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -0,0854
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,3450
17:169,0148
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0798
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
8,9988
17:16444,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -3,72
|Açılış
|: 444,12
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
443,58
BIST En Aktif Hisseler17:15
|ARZUM
|24,86
|22.729.597
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|2.358.107
|% 10,00
|
|BERA
|17,51
|61.441.440
|% 9,99
|
|SNKRN
|21,72
|2.429.882
|% 9,97
|
|ORMA
|15,24
|1.010.702
|% 9,96
|
|FORMT
|4,68
|4.163.561
|% -10,00
|
|UFUK
|13,50
|123.517
|% -9,82
|
|ALMAD
|2,10
|727.635
|% -7,49
|
|CRFSA
|67,20
|18.936.675
|% -6,41
|
|OZRDN
|8,61
|1.986.073
|% -4,33
|
|ODAS
|3,89
|538.479.078
|% 1,57
|
|PGSUS
|72,85
|472.766.467
|% 2,39
|
|TURSG
|6,58
|271.472.927
|% -1,20
|
|ENJSA
|12,53
|209.414.181
|% 5,92
|
|KRVGD
|13,39
|140.795.702
|% 0,68
|
|PEKGY
|2,72
|122.926.050
|% -0,37
|
|TURSG
|6,58
|271.472.927
|% -1,20
|
|YAYLA
|4,94
|130.014.777
|% 8,57
|
|IHLGM
|1,26
|30.433.968
|% 0,00
|
|ENJSA
|12,53
|209.414.181
|% 5,92
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3499
|7,3528
|% -1,15
|
|Euro
|9,0057
|9,0148
|% -0,88
|
|Sterlin
|9,9055
|9,9552
|% -0,61
|
|Frank
|8,2753
|8,3252
|% -0,64
|
|Riyal
|1,9539
|1,9637
|% -1,11
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|5,97
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-3,64
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.991
|-41,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-45,30
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-21,92
|
|Çeyrek
|710
|727
|-10,96
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,21
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|-0,09
|
|B. Petrol
|51,48
|51,48
|0,58
|