***YAYLA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.07.2021 14:33
***YAYLA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YAYLA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hüseyin Yayla tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952240
BIST
14:321.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,89
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.358
14:328,5578
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5341
14:3210,1366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0144
|Açılış
|: 10,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0808
14:32494,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,78
|Açılış
|: 494,37
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,64
BIST En Aktif Hisseler14:32
|KATMR
|3,19
|50.084.517
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|24.392.431
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.836.488
|% 9,96
|
|KARYE
|10,75
|77.311.583
|% 9,92
|
|IDGYO
|2,55
|41.485.236
|% 9,91
|
|YAYLA
|4,82
|74.095.875
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,50
|13.219.012
|% -4,68
|
|METUR
|6,90
|86.852.397
|% -4,56
|
|ERBOS
|130,60
|36.712.801
|% -4,32
|
|ORMA
|25,50
|359.244
|% -3,77
|
|GARAN
|8,19
|421.954.366
|% -0,12
|
|PETKM
|5,58
|313.015.197
|% 0,00
|
|THYAO
|12,51
|308.935.407
|% -0,32
|
|EREGL
|18,51
|303.335.736
|% 0,16
|
|YKBNK
|2,26
|300.115.107
|% -0,44
|
|YKBNK
|2,26
|300.115.107
|% -0,44
|
|PETKM
|5,58
|313.015.197
|% 0,00
|
|GARAN
|8,19
|421.954.366
|% -0,12
|
|KARSN
|4,01
|193.304.037
|% 1,52
|
|DOHOL
|2,53
|114.535.052
|% -0,78
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5544
|8,5578
|% -0,01
|
|Euro
|10,0842
|10,1366
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,8245
|11,8838
|% -0,17
|
|Frank
|9,3080
|9,3641
|% -0,14
|
|Riyal
|2,2738
|2,2852
|% -0,07
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|-0,56
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-1,03
|
|Cumhuriyet
|3.277
|3.327
|-16,00
|
|Tam
|3.263
|3.345
|-13,45
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-6,50
|
|Çeyrek
|791
|809
|-3,25
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,83
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,02
|
|B. Petrol
|73,64
|73,64
|0,12
|
Seans Raporu
14:32
daha fazla
-
14:44TUREX
Yüzde 7.61 oranında artışla 10.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 069, 801 adet işlem
-
14:43SEKUR
Yüzde 7.30 oranında artışla 22.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 649, 931 adet işlem
-
14:42AVGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 854, 866 adet işlem
-
14:41ETYAT
Yüzde 4.85 oranında artışla 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 379, 444 adet işlem
-
14:40XU100
Endeks 1, 360 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 5, 942.00 milyon TL de