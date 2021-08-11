***YAYLA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.08.2021 12:41
***YAYLA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YAYLA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hüseyin Yayla tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957239
BIST
13:301.426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -11,90
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.423
13:308,6434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0448
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6544
En Düşük
8,4782
13:3010,1310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0373
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1509
En Düşük
10,0616
13:30482,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 4,59
|Açılış
|: 482,15
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
482,36
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler13:30
|MARKA
|5,06
|3.051.145
|% 10,00
|
|KARYE
|13,06
|92.158.356
|% 9,93
|
|DOBUR
|17,81
|2.533.627
|% 9,87
|
|DAGI
|4,71
|33.041.735
|% 9,79
|
|DENGE
|1,46
|6.622.636
|% 9,77
|
|IDGYO
|3,63
|320.355
|% -9,93
|
|ALMAD
|1,56
|433.183
|% -8,77
|
|NETAS
|18,67
|37.766.240
|% -7,76
|
|EDATA
|16,19
|15.228.235
|% -7,49
|
|BASCM
|10,10
|160.287
|% -7,08
|
|KRDMD
|8,13
|1.273.529.707
|% 1,50
|
|GARAN
|9,13
|780.368.133
|% 0,22
|
|GENIL
|16,24
|662.113.437
|% 3,24
|
|SISE
|8,40
|655.814.616
|% 0,12
|
|EREGL
|19,72
|607.834.845
|% 0,05
|
|KRDMD
|8,13
|1.273.529.707
|% 1,50
|
|YKBNK
|2,44
|218.320.981
|% -2,01
|
|GARAN
|9,13
|780.368.133
|% 0,22
|
|SISE
|8,40
|655.814.616
|% 0,12
|
|EKGYO
|1,86
|126.828.952
|% 0,54
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6392
|8,6434
|% 0,52
|
|Euro
|10,1224
|10,1310
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,8920
|11,9516
|% 0,35
|
|Frank
|9,3143
|9,3704
|% 0,48
|
|Riyal
|2,2959
|2,3075
|% 0,54
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|6,56
|
|Altın Gr.
|481
|481
|3,85
|
|Cumhuriyet
|3.201
|3.249
|31,00
|
|Tam
|3.184
|3.265
|29,80
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|14,42
|
|Çeyrek
|772
|790
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,38
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,04
|
|B. Petrol
|70,77
|70,77
|0,14
|