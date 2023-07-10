***YAYLA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.07.2023 10:04
***YAYLA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YAYLA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hüseyin Yayla tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168230
BIST
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12:256.256
En Düşük
|Değişim
|: 1,11%
|| 68,89
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
12:2526,1015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0640
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
12:2528,6504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0770
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
12:251.615,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,46
|Açılış
|: 1.615,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler12:23
|YESIL
|5,72
|102.120.872
|% 10,00
|
|TETMT
|323,50
|3.011.462
|% 10,00
|
|HKTM
|60,50
|34.552.704
|% 10,00
|
|ISATR
|331.210,10
|331.210
|% 10,00
|
|AYCES
|200,30
|84.981.172
|% 9,99
|
|SEKFK
|15,40
|37.728.100
|% -9,99
|
|IHAAS
|28,02
|80.287.254
|% -6,54
|
|ICUGS
|8,08
|12.385.353
|% -4,94
|
|RAYSG
|31,50
|33.588.613
|% -4,14
|
|DAPGM
|38,70
|33.416.588
|% -4,11
|
|ASTOR
|83,05
|4.405.517.542
|% 1,71
|
|THYAO
|214,40
|3.320.066.022
|% -0,37
|
|ASELS
|61,20
|2.284.304.764
|% 3,64
|
|TUPRS
|90,85
|1.817.936.919
|% 0,06
|
|EREGL
|39,58
|1.797.556.153
|% 1,49
|
|EKGYO
|8,40
|1.725.187.621
|% -0,59
|
|ZOREN
|3,65
|405.119.223
|% 1,39
|
|ADESE
|1,71
|142.518.886
|% 5,56
|
|YKBNK
|13,07
|979.626.843
|% 0,85
|
|PETKM
|16,30
|1.206.970.886
|% 2,32
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0961
|26,1014
|% 0,25
|
|Euro
|28,6319
|28,6565
|% 0,29
|
|Sterlin
|33,2973
|33,4643
|% -0,08
|
|Frank
|29,2029
|29,3788
|% 0,03
|
|Riyal
|6,9298
|6,9646
|% 0,14
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-0,01
|
|Altın Gr.
|1.613
|1.613
|0,93
|
|Cumhuriyet
|10.769
|10.952
|17,00
|
|Tam
|10.386
|10.605
|-61,00
|
|Yarım
|5.201
|5.327
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.609
|2.663
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,09
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|19,32
|19,35
|0,01
|
|B. Petrol
|77,79
|77,79
|-0,68
|