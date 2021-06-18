***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
18.06.2021 17:00
***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
18.06.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 18.06.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 2021 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş 'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943115
BIST
16:581.397
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -17,18
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.393
16:588,7422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0229
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7484
En Düşük
8,6544
16:5810,3836
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0139
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
16:58498,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,55
|Açılış
|: 498,68
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler16:58
|IDGYO
|6,05
|1.365.177
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.273.169
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.900.950
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|20.315.728
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|10.980.544
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|861.992
|% -9,84
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|KRDMA
|6,15
|20.031.267
|% -5,38
|
|THYAO
|14,47
|1.262.078.509
|% -1,30
|
|GARAN
|8,21
|724.285.189
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,10
|670.915.611
|% -0,94
|
|EREGL
|17,92
|606.363.048
|% -4,22
|
|KRDMD
|6,88
|495.164.499
|% -4,04
|
|EKGYO
|2,10
|670.915.611
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,16
|318.882.844
|% -0,46
|
|GARAN
|8,21
|724.285.189
|% 0,24
|
|THYAO
|14,47
|1.262.078.509
|% -1,30
|
|KRDMD
|6,88
|495.164.499
|% -4,04
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7384
|8,7422
|% 0,26
|
|Euro
|10,3767
|10,3836
|% -0,13
|
|Sterlin
|12,0569
|12,1174
|% -0,41
|
|Frank
|9,4410
|9,4979
|% -0,22
|
|Riyal
|2,3235
|2,3352
|% 0,24
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|0,45
|
|Altın Gr.
|499
|499
|1,55
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|11,00
|
|Tam
|3.289
|3.376
|12,53
|
|Yarım
|1.590
|1.633
|6,06
|
|Çeyrek
|797
|817
|3,03
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,01
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,05
|
|B. Petrol
|73,13
|73,13
|0,03
|
Seans Raporu
16:58
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-
17:11VERTU
Yüzde -4.73 oranında düşüşle 22.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 255, 489 adet işlem
-
17:10SEYKM
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 13.83 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 777, 471 adet işlem
-
17:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, KRDMD, ARCLK
-
17:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, TKFEN, VAKBN
-
17:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 18 kaybederek (% -0.98 ) 1, 236