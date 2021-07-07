***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.07.2021 14:50
***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2021 - 18.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
18.06.2021
Tescil Tarihi
30.06.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
06.07.2021 - 10364
Açıklamalar
Şirketimizin, 18.06.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 2021 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçimi Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünce 30.06.2021 tarihinde tescil edilmiş, 10364 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947684
BIST
14:541.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,64
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.391
En Düşük
1.384
14:548,6743
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0119
|Açılış
|: 8,6720
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
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8,6921
En Düşük
8,6528
14:5410,2698
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0047
|Açılış
|: 10,2500
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|Önceki Kapanış
|: 10,2400
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10,2989
En Düşük
10,2291
14:54504,06
En Yüksek
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|| 2,12
|Açılış
|: 504,06
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|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler14:54
|TUREX
|10,52
|19.581.917
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|24.921.639
|% 9,71
|
|AGYO
|2,25
|27.495.005
|% 7,66
|
|UFUK
|14,31
|35.957
|% 6,87
|
|UZERB
|39,98
|201.817
|% 6,67
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,76
|841.449.670
|% 1,74
|
|AKBNK
|5,39
|419.984.619
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,05
|405.430.897
|% 1,88
|
|THYAO
|13,88
|404.006.755
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,26
|389.462.361
|% 1,80
|
|YKBNK
|2,26
|389.462.361
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,26
|163.207.181
|% -5,26
|
|GARAN
|8,76
|841.449.670
|% 1,74
|
|AKBNK
|5,39
|419.984.619
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,05
|405.430.897
|% 1,88
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6721
|8,6743
|% -0,14
|
|Euro
|10,2643
|10,2698
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,9662
|12,0262
|% 0,13
|
|Frank
|9,3589
|9,4152
|% 0,01
|
|Riyal
|2,3066
|2,3182
|% -0,10
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.807
|1.807
|10,37
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,55
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|1,00
|
|Tam
|3.323
|3.407
|-1,96
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-0,94
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,47
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,42
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,06
|
|B. Petrol
|75,86
|75,86
|1,33
|