***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









70.070.372 70.070.372Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-15.304.730 15.579.758 275.028 275.028Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-275.027 -2.287 -2.701.201 -2.978.515 -2.978.515Dönem Karı (Zararı)-2.701.201 -2.701.201 -2.701.201Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-275.027 -2.287 -277.314 -277.314Sermaye Arttırımı24.937.500 -24.937.500 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler49.875.000 0 11.947.636 31.552.390 23.467 250.287 -23.580.694 -2.701.201 67.366.885 67.366.885Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.875.000 0 11.947.636 31.552.390 -148.107 250.287 -23.580.694 1.803.108 71.699.620 71.699.620Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.803.108 -1.803.108 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)84.109 -2.922.906 -2.838.797 -2.838.797Dönem Karı (Zararı)-2.922.906 -2.922.906 -2.922.906Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)84.109 84.109 84.109Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler49.875.000 11.947.636 31.552.390 -63.998 250.287 -21.777.586 -2.922.906 68.860.823 68.860.823Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.285.956 -2.621.240İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları10.640.329 16.006.407Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri[4,6,25] 10.102.924 15.055.603Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri[4,6,25] 537.405 950.804İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-13.219.741 -15.881.026Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler[4,6,25] -12.139.286 -14.706.407Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları[4,6,25] -19.564 -17.038İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları[4,7,25] -1.060.891 -1.157.581Faaliyetlerden Net Nakit Akışları-2.579.412 125.381Ödenen Faiz[27] -2.943.833 -1.844.111Alınan Faiz[27] 1.744.627 901.421Vergi İadeleri (Ödemeleri)[10] -136.963 516.422Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)[7] -370.375 -2.320.353YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.932.916 -326.796Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri189.113 2.824.389Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri[12,13,26] 189.113 2.824.389Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.122.029 -3.151.185Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[12,13,26] -2.122.029 -3.151.185FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.492.118 -1.896.730Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri11.184.997 3.026.318Kredilerden Nakit Girişleri[5] 11.184.997 3.026.318Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.127.881 -4.787.381Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[5] -3.127.881 -4.746.120Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları[5] 0 -41.261İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış[6,7] 435.002 -135.667YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.273.246 -4.844.766NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.273.246 -4.844.766DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[4] 5.821.920 11.936.815DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[4] 8.095.166 7.092.049Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[4] 8.095.166 5.821.920Ticari Alacaklar[6] 4.366.593 3.432.838İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4.720 4.720İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.361.873 3.428.118Diğer Alacaklar[7] 1.445.378 1.241.003İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar1.406.896 1.230.352İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar38.482 10.651Stoklar[8] 238.396 777.768Peşin Ödenmiş Giderler[9] 292.098 518.054İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler292.098 518.054Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar[10] 960.484 823.521Diğer Dönen Varlıklar[11] 1.394.192 1.937.275İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.394.192 1.937.275ARA TOPLAM16.792.307 14.552.379TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR16.792.307 14.552.379DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar[7] 600.483 455.396İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklarİlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar600.483 455.396Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar[3] 3.240.107 3.224.194Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller[12] 52.126.000 52.126.000Maddi Duran Varlıklar[13] 42.502.139 43.568.869Binalar36.645.359 37.177.602Tesis, Makine ve Cihazlar1.148.436 1.380.014Taşıtlar650.616 788.248Mobilya ve Demirbaşlar1.345.078 1.773.005Yapılmakta Olan Yatırımlar2.712.650 2.450.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR98.468.729 99.374.459TOPLAM VARLIKLAR115.261.036 113.926.838KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar[5] 6.080.000 2.055.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar[5] 6.080.000 2.055.000Banka Kredileri[5] 6.080.000 2.055.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14.605.432 8.287.387İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[5] 14.605.432 8.287.387Banka Kredileri[5] 14.605.432 8.287.387Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar[6] 959.057 2.929.729İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar959.057 2.929.729Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[14] 187.232 414.260Diğer Borçlar[7] 104.715 18.752İlişkili Taraflara Diğer Borçlar87.098 10.417İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar17.617 8.335Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[9] 200.482 1.305.449İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)200.482 1.305.449Kısa Vadeli Karşılıklar[15] 268.688 279.589Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar268.688 279.589Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[11] 527.220 310.487İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler527.220 310.487ARA TOPLAM22.932.826 15.600.653TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.932.826 15.600.653UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar[5] 18.294.609 21.422.490İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun 21.422.490Diğer Borçlar[7] 1.222.983 1.038.842İlişkili Taraflara Diğer Borçlar679.811 244.809İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar543.172 794.033Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar[15] 286.404 402.820Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar286.404 402.820Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü[16] 3.663.391 3.762.413TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.467.387 26.626.565TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER46.400.213 42.227.218ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar68.860.823 71.699.620Ödenmiş Sermaye[18] 49.875.000 49.875.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[19] 11.947.636 11.947.636Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)31.488.392 31.404.283Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[20] 31.488.392 31.404.283Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)31.552.390 31.552.390Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-63.998 -148.107Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler[21] 250.287 250.287Yasal Yedekler[21] 250.287 250.287Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[22] -21.777.586 -23.580.694Net Dönem Karı veya Zararı-2.922.906 1.803.108TOPLAM ÖZKAYNAKLAR68.860.823 71.699.620TOPLAM KAYNAKLAR115.261.036 113.926.838Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[23] 11.005.212 15.541.110 787.251 4.848.488Satışların Maliyeti[23] -11.578.767 -14.256.927 -2.712.941 -4.569.149TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-573.555 1.284.183 -1.925.690 279.339BRÜT KAR (ZARAR)-573.555 1.284.183 -1.925.690 279.339Genel Yönetim Giderleri[24] -1.060.891 -1.157.581 -278.293 -260.902Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[25] 549.213 974.022 75.505 327.188Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[25] -34.635 -50.497 -14.942 -7.050ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.119.868 1.050.127 -2.143.420 338.575Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler[26] 85.301 47.133 42.928 68Yatırım Faaliyetlerinden Giderler[26] -1.642.760 -3.509.580 0 -497.710Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar[26] 15.913 53.209 14.661 -1.848FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.661.414 -2.359.111 -2.085.831 -160.915Finansman Gelirleri[27] 1.744.627 901.421 880.343 183.841Finansman Giderleri[27] -2.128.864 -1.850.433 -1.165.560 -1.085.895SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.045.651 -3.308.123 -2.371.048 -1.062.969Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri122.745 606.922 13.199 741.620Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[28] 122.745 606.922 13.199 741.620SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.922.906 -2.701.201 -2.357.849 -321.349DÖNEM KARI (ZARARI)-2.922.906 -2.701.201 -2.357.849 -321.349Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-2.922.906 -2.701.201 -2.357.849 -321.349Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar84.109 -277.312 -59.040 -280.156Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-275.026 -275.026Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[20] 107.832 -2.857 -75.692 -6.412Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-23.723 571 16.652 1.282Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi[20] -23.723 571 16.652 1.282Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)84.109 -277.312 -59.040 -280.156TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.838.797 -2.978.513 -2.416.889 -601.505Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-2.838.797 -2.978.513 -2.416.889 -601.505http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887322BIST