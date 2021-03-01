***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.937.500 24.937.500 11.947.636 31.827.417 25.754 250.287 -8.275.964 -15.579.758 70.070.372 70.070.372Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-15.304.730 15.579.758 275.028 275.028Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-275.027 -173.861 1.803.108 1.354.220 1.354.220Dönem Karı (Zararı)1.803.108 1.803.108 1.803.108Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-275.027 -173.861 -448.888 -448.888Sermaye Arttırımı24.937.500 -24.937.500 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler49.875.000 0 11.947.636 31.552.390 -148.107 250.287 -23.580.694 1.803.108 71.699.620 71.699.620Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.875.000 0 11.947.636 31.552.390 -148.107 250.287 -23.580.694 1.803.108 71.699.620 71.699.620Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.803.108 -1.803.108 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.328.674 77.642 -3.885.653 -2.479.337 -2.479.337Dönem Karı (Zararı)-3.885.653 -3.885.653 -3.885.653Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.328.674 77.642 1.406.316 1.406.316Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler49.875.000 11.947.636 32.881.064 -70.465 250.287 -21.777.586 -3.885.653 69.220.283 69.220.283Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.844.763 -541.771İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları11.983.474 21.079.991Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri[4,6,25] 11.347.733 19.840.709Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri[4,6,25] 635.741 1.239.282İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-16.013.581 -19.962.164Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler[4,6,25] -14.627.195 -18.489.064Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları[4,6,25] -19.567 -9.138İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları[4,7,25] -1.366.819 -1.463.962Faaliyetlerden Net Nakit Akışları-4.030.107 1.117.827Ödenen Faiz[27] -3.008.875 -1.922.857Alınan Faiz[27] 1.777.834 1.835.578Vergi İadeleri (Ödemeleri)[10] -70.682 405.070Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)[7] -512.933 -1.977.389YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.767.347 -2.898.521Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri590.303 2.897.841Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri[12,13,26] 590.303 2.897.841Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.357.650 -5.796.362Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[12,13,26] -3.357.650 -5.796.362FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.839.830 -2.674.603Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri11.472.554 1.529.626Kredilerden Nakit Girişleri[5] 11.472.554 1.529.626Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.404.586 -3.782.924Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[5] -3.404.586 -3.741.663Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları[5] 0 -41.261İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış[6,7] 771.862İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-421.305YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)227.720 -6.114.895NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)227.720 -6.114.895DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[4] 5.821.920 11.936.815DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[4] 6.049.640 5.821.920Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[4] 6.049.640 5.821.920Ticari Alacaklar[6] 2.638.390 3.432.838İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4.720 4.720İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.633.670 3.428.118Diğer Alacaklar[7] 1.458.804 1.241.003İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar1.420.364 1.230.352İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar38.440 10.651Stoklar[8] 560.624 777.768Peşin Ödenmiş Giderler[9] 123.961 518.054İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler123.961 518.054Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar[10] 894.203 823.521Diğer Dönen Varlıklar[11] 1.950.027 1.937.275İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.950.027 1.937.275ARA TOPLAM13.675.649 14.552.379TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR13.675.649 14.552.379DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar[7] 462.006 455.396İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklarİlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar462.006 455.396Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar[3] 3.320.454 3.224.194Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller[12] 56.703.000 52.126.000Maddi Duran Varlıklar[13] 43.704.478 43.568.869Binalar37.773.019 37.177.602Tesis, Makine ve Cihazlar1.071.243 1.380.014Taşıtlar377.956 788.248Mobilya ve Demirbaşlar1.652.260 1.773.005Yapılmakta Olan Yatırımlar2.830.000 2.450.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR104.189.938 99.374.459TOPLAM VARLIKLAR117.865.587 113.926.838KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar[5] 8.809.000 2.055.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar[5] 8.809.000 2.055.000Banka Kredileri[5] 8.809.000 2.055.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12.735.429 8.287.387İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[5] 12.735.429 8.287.387Banka Kredileri[5] 12.735.429 8.287.387Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar[6] 1.310.240 2.929.729İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.310.240 2.929.729Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[14] 306.454 414.260Diğer Borçlar[7] 154.255 18.752İlişkili Taraflara Diğer Borçlar124.422 10.417İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar29.833 8.335Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[9] 749.141 1.305.449İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)749.141 1.305.449Kısa Vadeli Karşılıklar[15] 400.140 279.589Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar400.140 279.589Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[11] 236.482 310.487İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler236.482 310.487ARA TOPLAM24.701.141 15.600.653TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.701.141 15.600.653UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar[5] 18.017.904 21.422.490İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar[5] 18.017.904 21.422.490Banka Kredileri18.017.904 21.422.490Diğer Borçlar[7] 1.487.407 1.038.842İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.016.671 244.809İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar470.736 794.033Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar[15] 357.231 402.820Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar357.231 402.820Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü[16] 4.081.621 3.762.413TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.944.163 26.626.565TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER48.645.304 42.227.218ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar69.220.283 71.699.620Ödenmiş Sermaye[18] 49.875.000 49.875.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[19] 11.947.636 11.947.636Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)32.810.599 31.404.283Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[20] 32.810.599 31.404.283Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)32.881.064 31.552.390Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-70.465 -148.107Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler[21] 250.287 250.287Yasal Yedekler[21] 250.287 250.287Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[22] -21.777.586 -23.580.694Net Dönem Karı veya Zararı-3.885.653 1.803.108TOPLAM ÖZKAYNAKLAR69.220.283 71.699.620TOPLAM KAYNAKLAR117.865.587 113.926.838Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[23] 10.964.917 19.915.925Satışların Maliyeti[23] -15.128.182 -19.784.392TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-4.163.265 131.533BRÜT KAR (ZARAR)-4.163.265 131.533Genel Yönetim Giderleri[24] -1.366.819 -1.409.861Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[25] 653.775 1.300.594Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[25] -389.667 -476.793ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-5.265.976 -454.527Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler[26] 4.895.210 6.410.257Yatırım Faaliyetlerinden Giderler[26] -2.692.545 -5.496.165Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar[26] 96.260 65.108FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.967.051 524.673Finansman Gelirleri[27] 1.777.834 1.814.489Finansman Giderleri[27] -2.773.881 -1.911.178SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.963.098 427.984Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri77.445 1.375.124Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[28] 77.445 1.375.124SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.885.653 1.803.108DÖNEM KARI (ZARARI)-3.885.653 1.803.108Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-3.885.653 1.803.108Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.406.316 -448.886Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)[20] 1.703.428 -275.026Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[20] 99.541 -217.325Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-396.653 43.465Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-374.754Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi[20] -21.899 43.465Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.406.316 M KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.479.337 1.354.222Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-2.479.337 1.354.222http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914063BIST