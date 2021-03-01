***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
01.03.2021 18:25
***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.937.500 24.937.500 11.947.636 31.827.417 25.754 250.287 -8.275.964 -15.579.758 70.070.372 70.070.372
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-15.304.730 15.579.758 275.028 275.028
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-275.027 -173.861 1.803.108 1.354.220 1.354.220
Dönem Karı (Zararı)
1.803.108 1.803.108 1.803.108
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-275.027 -173.861 -448.888 -448.888
Sermaye Arttırımı
24.937.500 -24.937.500 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
49.875.000 0 11.947.636 31.552.390 -148.107 250.287 -23.580.694 1.803.108 71.699.620 71.699.620
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
49.875.000 0 11.947.636 31.552.390 -148.107 250.287 -23.580.694 1.803.108 71.699.620 71.699.620
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.803.108 -1.803.108 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.328.674 77.642 -3.885.653 -2.479.337 -2.479.337
Dönem Karı (Zararı)
-3.885.653 -3.885.653 -3.885.653
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.328.674 77.642 1.406.316 1.406.316
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
49.875.000 11.947.636 32.881.064 -70.465 250.287 -21.777.586 -3.885.653 69.220.283 69.220.283
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.844.763 -541.771
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
11.983.474 21.079.991
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
[4,6,25] 11.347.733 19.840.709
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
[4,6,25] 635.741 1.239.282
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-16.013.581 -19.962.164
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
[4,6,25] -14.627.195 -18.489.064
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
[4,6,25] -19.567 -9.138
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
[4,7,25] -1.366.819 -1.463.962
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-4.030.107 1.117.827
Ödenen Faiz
[27] -3.008.875 -1.922.857
Alınan Faiz
[27] 1.777.834 1.835.578
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
[10] -70.682 405.070
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
[7] -512.933 -1.977.389
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.767.347 -2.898.521
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
590.303 2.897.841
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[12,13,26] 590.303 2.897.841
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.357.650 -5.796.362
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[12,13,26] -3.357.650 -5.796.362
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.839.830 -2.674.603
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.472.554 1.529.626
Kredilerden Nakit Girişleri
[5] 11.472.554 1.529.626
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.404.586 -3.782.924
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -3.404.586 -3.741.663
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
[5] 0 -41.261
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
[6,7] 771.862
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-421.305
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
227.720 -6.114.895
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
227.720 -6.114.895
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[4] 5.821.920 11.936.815
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[4] 6.049.640 5.821.920
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
[4] 6.049.640 5.821.920
Ticari Alacaklar
[6] 2.638.390 3.432.838
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4.720 4.720
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.633.670 3.428.118
Diğer Alacaklar
[7] 1.458.804 1.241.003
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.420.364 1.230.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
38.440 10.651
Stoklar
[8] 560.624 777.768
Peşin Ödenmiş Giderler
[9] 123.961 518.054
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
123.961 518.054
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[10] 894.203 823.521
Diğer Dönen Varlıklar
[11] 1.950.027 1.937.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.950.027 1.937.275
ARA TOPLAM
13.675.649 14.552.379
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.675.649 14.552.379
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
[7] 462.006 455.396
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
462.006 455.396
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
[3] 3.320.454 3.224.194
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[12] 56.703.000 52.126.000
Maddi Duran Varlıklar
[13] 43.704.478 43.568.869
Binalar
37.773.019 37.177.602
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.071.243 1.380.014
Taşıtlar
377.956 788.248
Mobilya ve Demirbaşlar
1.652.260 1.773.005
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.830.000 2.450.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
104.189.938 99.374.459
TOPLAM VARLIKLAR
117.865.587 113.926.838
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
[5] 8.809.000 2.055.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
[5] 8.809.000 2.055.000
Banka Kredileri
[5] 8.809.000 2.055.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12.735.429 8.287.387
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 12.735.429 8.287.387
Banka Kredileri
[5] 12.735.429 8.287.387
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
[6] 1.310.240 2.929.729
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.310.240 2.929.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[14] 306.454 414.260
Diğer Borçlar
[7] 154.255 18.752
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
124.422 10.417
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
29.833 8.335
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[9] 749.141 1.305.449
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
749.141 1.305.449
Kısa Vadeli Karşılıklar
[15] 400.140 279.589
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
400.140 279.589
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[11] 236.482 310.487
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
236.482 310.487
ARA TOPLAM
24.701.141 15.600.653
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.701.141 15.600.653
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 18.017.904 21.422.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 18.017.904 21.422.490
Banka Kredileri
18.017.904 21.422.490
Diğer Borçlar
[7] 1.487.407 1.038.842
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.016.671 244.809
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
470.736 794.033
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
[15] 357.231 402.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
357.231 402.820
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[16] 4.081.621 3.762.413
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.944.163 26.626.565
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
48.645.304 42.227.218
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
69.220.283 71.699.620
Ödenmiş Sermaye
[18] 49.875.000 49.875.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[19] 11.947.636 11.947.636
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
32.810.599 31.404.283
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[20] 32.810.599 31.404.283
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
32.881.064 31.552.390
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-70.465 -148.107
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[21] 250.287 250.287
Yasal Yedekler
[21] 250.287 250.287
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[22] -21.777.586 -23.580.694
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.885.653 1.803.108
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
69.220.283 71.699.620
TOPLAM KAYNAKLAR
117.865.587 113.926.838
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
[23] 10.964.917 19.915.925
Satışların Maliyeti
[23] -15.128.182 -19.784.392
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-4.163.265 131.533
BRÜT KAR (ZARAR)
-4.163.265 131.533
Genel Yönetim Giderleri
[24] -1.366.819 -1.409.861
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[25] 653.775 1.300.594
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[25] -389.667 -476.793
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.265.976 -454.527
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[26] 4.895.210 6.410.257
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
[26] -2.692.545 -5.496.165
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[26] 96.260 65.108
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.967.051 524.673
Finansman Gelirleri
[27] 1.777.834 1.814.489
Finansman Giderleri
[27] -2.773.881 -1.911.178
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.963.098 427.984
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
77.445 1.375.124
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[28] 77.445 1.375.124
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.885.653 1.803.108
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.885.653 1.803.108
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.885.653 1.803.108
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.406.316 -448.886
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
[20] 1.703.428 -275.026
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[20] 99.541 -217.325
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-396.653 43.465
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-374.754
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
[20] -21.899 43.465
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.406.316 M KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.479.337 1.354.222
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.479.337 1.354.222
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914063
BIST