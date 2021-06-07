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***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.06.2021 18:12



***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.875.000 11.947.636 31.552.390 -148.107 250.287 -23.580.694 1.803.108 71.699.620 71.699.620
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
1.803.108 -1.803.108 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
84.812 1.590.610 1.675.422 1.675.422
Dönem Karı (Zararı)
1.590.610 1.590.610 1.590.610
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
84.812 84.812 84.812
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
49.875.000 11.947.636 31.552.390 -63.295 250.287 -21.777.586 1.590.610 73.375.042 73.375.042
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.875.000 11.947.636 32.881.064 -70.465 250.287 -21.777.586 -3.885.653 69.220.283 69.220.283
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-3.885.653 3.885.653 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.618 2.746.928 2.741.310 2.741.310
Dönem Karı (Zararı)
2.746.928 2.746.928 2.746.928
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.618 -5.618 -5.618
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATATP 29,04 10.491.281 % 10,00  
RODRG 17,11 2.242.866 % 9,96  
OSMEN 27,38 2.790.713 % 9,96  
ETYAT 3,78 4.493.146 % 9,88  
RYSAS 4,27 24.048.948 % 9,77  
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Dolar 8,6295 8,6334 % -0,39  
Euro 10,5296 10,5371 % -0,12  
Sterlin 12,1981 12,2592 % -0,30  
Frank 9,5805 9,6383 % -0,19  
Riyal 2,2942 2,3057 % -0,43  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.894 1.895 3,46  
Altın Gr. 526 526 -1,38  
Cumhuriyet 3.468 3.518 -12,00  
Tam 3.451 3.540 -8,44  
Yarım 1.668 1.712 -4,08  
Çeyrek 837 856 -2,05  
Gümüş.Ons 27,89 27,92 0,12  
Gümüş Gr. 7,73 7,74 -0,01  
B. Petrol 71,34 71,34 -0,55  
Seans Raporu 18:05
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