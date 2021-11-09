***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.875.000 11.947.636 31.552.390 -148.107 250.287 -23.580.694 1.803.108 71.699.620 71.699.620Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler1.803.108 -1.803.108 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)84.109 -2.922.906 -2.838.797 -2.838.797Dönem Karı (Zararı)-2.922.906 -2.922.906 -2.922.906Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)84.109 84.109 84.109Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıDönem Sonu Bakiyeler49.875.000 11.947.636 31.552.390 -63.998 250.287 -21.777.586 -2.922.906 68.860.823 68.860.823Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.875.000 11.947.636 34.384.889 -70.465 250.287 -21.777.586 -3.885.653 70.724.108 70.724.108Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler-3.885.653 3.885.653 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)78.027 -4.342.308 -4.264.281 -4.264.281Dönem Karı (Zararı)-4.342.308 -4.342.308 -4.342.308Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)78.027 78.027 78.027Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönem Sonu Bakiyeler49.875.000 11.947.636 34.384.889 7.562 250.287 -25.663.239 -4.342.308 66.459.827 66.459.827Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.667.046 -5.843.415İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları12.055.228 11.092.609Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri[6,7,24] 10.015.654 10.102.924Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri[26] 1.745.552 2.298.579İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri[8] 294.022 -1.308.894İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-11.094.189 -13.923.982Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler[6,24] -9.660.024 -14.321.262Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları[26] -224.678 -19.564İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları[8] -1.209.487 416.844Faaliyetlerden Net Nakit Akışları961.039 -2.831.373Ödenen Faiz[28] -3.556.088 -2.943.833Alınan Faiz[28] 56.164 68.754Vergi İadeleri (Ödemeleri)[11] -128.161 -136.963YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.306.210 -375.457Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.860.633 103.812Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri[13,14] 1.860.633 103.812Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-554.423 -479.269Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[13,14] -554.423 -479.269Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.569.500 8.492.118Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.279.082 11.184.997Kredilerden Nakit Girişleri[5] 1.279.082 11.184.997Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.640.493 -3.127.881Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[5] -4.640.493 -3.127.881İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış[8] -208.089 435.002YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.930.336 2.273.246NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.930.336 2.273.246DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[3] 6.049.640 5.821.920DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[3] 1.119.304 8.095.166Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[4] 1.119.304 6.049.640Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar[6] 155.104 181.361İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4.720İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar155.104 176.641Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar[8] 2.083.398 1.458.804İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar2.073.584 1.420.364İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.814 38.440Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar[7] 1.167.125 2.457.029Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları1.167.125 2.457.029Türev Araçlar0 0Stoklar[9] 285.289 560.624Peşin Ödenmiş Giderler[10] 1.287.813 1.266.451İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.287.813 1.266.451Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar[11] 1.022.364 894.203Diğer Dönen Varlıklar[12] 39.077 807.537İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar39.077 807.537ARA TOPLAM7.159.474 13.675.649TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.159.474 13.675.649DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar[3] 3.053.581 3.320.454Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar[8] 467.576 462.006Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller[13] 55.468.000 56.703.000Maddi Duran Varlıklar[14] 44.794.458 45.632.459Binalar39.105.486 39.701.000Tesis, Makine ve Cihazlar817.105 1.071.244Taşıtlar704.712 377.955Mobilya ve Demirbaşlar1.337.155 1.652.260Yapılmakta Olan Yatırımlar2.830.000 2.830.000Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler0 0Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR103.783.615 106.117.919TOPLAM VARLIKLAR110.943.089 119.793.568KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar[5] 8.497.500 8.809.000İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8.497.500 8.809.000Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar8.497.500 8.809.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[5] 14.774.963 12.735.429İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14.774.963 12.735.429Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14.774.963 12.735.429İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar[6] 791.280 1.310.240Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[15] 365.739 448.807Diğer Borçlar[8] 122.203 154.255İlişkili Taraflara Diğer Borçlar71.769 124.422İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar50.434 29.833Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[10] 300.886 749.141Kısa Vadeli Karşılıklar[16] 400.140 400.140Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[12] 119.271 94.129ARA TOPLAM25.371.982 24.701.141TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER25.371.982 24.701.141UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar[5] 13.688.911 18.017.904İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar13.688.911 18.017.904Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar13.688.911 18.017.904İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar[8] 1.287.202 1.487.407İlişkili Taraflara Diğer Borçlar808.582 1.016.671İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar478.620 470.736Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar[16] 407.479 357.231Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar407.479 357.231Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü[17] 3.727.688 4.505.777Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.111.280 24.368.319TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER44.483.262 49.069.460ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar66.459.827 70.724.108Ödenmiş Sermaye[19] 49.875.000 49.875.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[20] 11.947.636 11.947.636Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[21] 34.392.451 34.314.424Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)34.392.451 34.314.424Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)34.384.889 34.384.889Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.562 -70.465Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler[22] 250.287 250.287Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[23] -25.663.239 -21.777.586Net Dönem Karı veya Zararı-4.342.308 -3.885.653TOPLAM ÖZKAYNAKLAR66.459.827 70.724.108TOPLAM KAYNAKLAR110.943.089 119.793.568Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[24] 8.415.815 11.005.212Satışların Maliyeti[24] -9.395.378 -11.578.767TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-979.563 -573.555 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)-979.563 -573.555 0 0Genel Yönetim Giderleri[25] -1.470.599 -1.060.891Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[26] 117.478 549.213Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[26] -263.358 -34.635ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.596.042 -1.119.868 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler[27] 1.291.518 85.301Yatırım Faaliyetlerinden Giderler[27] -47.034 -1.642.760Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar[3] -266.873 15.913FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.618.431 -2.661.414 0 0Finansman Gelirleri[28] 1.020.362 1.744.627Finansman Giderleri[28] -4.541.835 -2.128.864SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-5.139.904 -3.045.651 0 0Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri[29] 797.596 122.745 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri797.596 122.745SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-4.342.308 -2.922.906 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-4.342.308 -2.922.906 0 0Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-4.342.308 -2.922.906Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar78.027 84.109 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[21] 97.534 107.832Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-19.507 -23.723 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[29] -19.507 -23.723Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)78.027 84.109 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.264.281 -2.838.797 0 0Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-4.264.281 -2.838.797http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976334BIST