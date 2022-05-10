***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.875.000 11.947.636 32.881.064 -70.465 250.287 -21.777.586 -3.885.653 69.220.283 69.220.283Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler-3.885.653 3.885.653 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.618 2.746.928 2.741.310 2.741.310Dönem Karı (Zararı)2.746.928 2.746.928 2.746.928Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.618 -5.618 -5.618Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıDönem Sonu Bakiyeler49.875.000 11.947.636 32.881.064 -76.083 250.287 -25.663.239 2.746.928 71.961.593 71.961.593Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.875.000 11.947.636 60.916.123 47.157 250.287 -25.629.341 6.395.169 103.802.031 103.802.031Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler6.395.169 -6.395.169 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)10.365 -942.738 -932.373 -932.373Dönem Karı (Zararı)-942.738 -942.738 -942.738Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10.365 10.365 10.365Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler49.875.000 11.947.636 60.916.123 57.522 250.287 -19.234.172 -942.738 102.869.658 102.869.658Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.419.707 838.124İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları10.205.249 9.420.594Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri[5,6,23] 9.836.512 7.771.992Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri[25] 75.879 1.281.914İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri[7] 292.858 366.688İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-11.802.599 -6.510.394Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler[6,23] -10.479.729 -4.818.231Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları[25] -5.449 -81.341İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları[7] -1.317.421 -1.610.822Faaliyetlerden Net Nakit Akışları-1.597.350 2.910.200Ödenen Faiz[27] -823.405 -2.089.636Alınan Faiz[27] 1.048 36.098Vergi İadeleri (Ödemeleri)[10] 0 -18.538YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI353.015 680.210Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri[12,13] 1.034.447 732.957Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.034.447 732.957Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[12,13] -681.432 -52.747Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-681.432 -52.747Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.761.302 -1.646.169Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri[5] 4.283.483 1.967.835Kredilerden Nakit Girişleri4.283.483 1.967.835Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.228.110 -3.339.414Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[5] -5.228.110 -3.339.414İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış[7] 2.705.929 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış[7] 0 -274.590YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-305.390 -127.835Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-305.390 -127.835DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[3] 668.904 6.049.640DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[3] 363.514 5.921.805Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[4] 363.514 668.904Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar[6] 727.428 271.507İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklarİlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar727.428 271.507Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar[7] 1.590.355 1.483.694İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar1.552.128 1.470.432İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar38.227 13.262Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev Araçlar0 0Stoklar[8] 498.751 1.079.364Peşin Ödenmiş Giderler[9] 418.825 308.432Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar[10] 1.605.166 1.605.166Diğer Dönen Varlıklar[11] 50.282 251.488ARA TOPLAM5.254.321 5.668.555TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.254.321 5.668.555DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar[3] 396.273 396.273Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar[7] 480.856 480.113Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller[12] 74.223.600 75.123.600Maddi Duran Varlıklar[13] 75.068.818 74.980.758Binalar67.807.838 67.590.000Tesis, Makine ve Cihazlar677.239 747.172Taşıtlar529.378 573.409Mobilya ve Demirbaşlar1.554.363 1.570.177Yapılmakta Olan Yatırımlar4.500.000 4.500.000Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler0 0Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR150.169.547 150.980.744TOPLAM VARLIKLAR155.423.868 156.649.299KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar[5] 8.476.500 7.987.500İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8.476.500 7.987.500Banka Kredileri8.476.500 7.987.500Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[5] 14.287.168 14.516.159İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14.287.168 14.516.159Banka Kredileri14.287.168 14.516.159Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar[6] 2.315.662 3.722.591İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.315.662 3.722.591Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[14] 763.285 711.971Diğer Borçlar[7] 205.994 152.791İlişkili Taraflara Diğer Borçlar139.832 98.184İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar66.162 54.607Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[9] 738.038 2.077.193İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)738.038 2.077.193Kısa Vadeli Karşılıklar[15] 80.500 80.500Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar80.500 80.500Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[11] 254.647 133.306İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler254.647 133.306ARA TOPLAM27.121.794 29.382.011TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.121.794 29.382.011UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar[5] 11.657.866 12.185.333İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11.657.866 12.185.333Banka Kredileri11.657.866 12.185.333Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar[7] 4.956.564 2.250.635İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4.889.956 2.184.027İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar66.608 66.608Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar[15] 321.521 381.869Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar321.521 381.869Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü[16] 8.496.465 8.647.420Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER25.432.416 23.465.257TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER52.554.210 52.847.268ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar102.869.658 103.802.031Ödenmiş Sermaye[18] 49.875.000 49.875.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[19] 11.947.636 11.947.636Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[20] 60.973.645 60.963.280Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)60.973.645 60.963.280Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)60.916.123 60.916.123Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)57.522 47.157Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler[21] 250.287 250.287Yasal Yedekler250.287 250.287Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[22] -19.234.172 -25.629.341Net Dönem Karı veya Zararı-942.738 6.395.169TOPLAM ÖZKAYNAKLAR102.869.658 103.802.031TOPLAM KAYNAKLAR155.423.868 156.649.299Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[23] 10.292.433 8.272.953Satışların Maliyeti[23] -9.256.740 -4.726.655TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.035.693 3.546.298Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)1.035.693 3.546.298Genel Yönetim Giderleri[24] -917.200 -546.357Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[25] 166.839 573.861Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[25] -17.669 -250.840ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)267.663 3.322.962Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler[26] 141.566 2.244Yatırım Faaliyetlerinden Giderler[26] -47.034Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar[3] -262.663FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)409.229 3.015.509Finansman Gelirleri[27] 8.293 745.353Finansman Giderleri[27] -1.513.806 -1.405.064SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.096.284 2.355.798Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri[28] 153.546 391.130Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri153.546 391.130SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-942.738 2.746.928DÖNEM KARI (ZARARI)-942.738 2.746.928Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-942.738 2.746.928Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar10.365 -5.618Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar12.956 -7.022Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.591 1.404Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[11] -2.591 1.404Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.365 -5.618TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-932.373 2.741.310Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-932.373 2.741.310http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028504BIST