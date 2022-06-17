***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.06.2022 16:00
***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 17.05.2022
Genel Kurul Tarihi 17.06.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.06.2022
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Kazım Özalp Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Kız Kulesi Sokak No:20 Gaziosmanpaşa/ANKARA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki v
15:522.513
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 28,12
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.518
En Düşük
2.486
15:5217,3126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0143
|Açılış
|: 17,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3273
En Düşük
17,2421
15:5218,1796
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0956
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,1090
15:521.029,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,17
|Açılış
|: 1.029,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.023,71
BIST En Aktif Hisseler15:50
|ORMA
|28,60
|98.936
|% 10,00
|
|IMASM
|48,74
|5.004.505
|% 9,97
|
|TSGYO
|5,37
|74.098.132
|% 9,82
|
|LIDFA
|10,57
|5.264.066
|% 9,65
|
|SANEL
|6,70
|9.048.459
|% 8,77
|
|BRKO
|1,44
|1.733.739
|% -10,00
|
|DOBUR
|48,00
|1.159.902
|% -6,71
|
|TDGYO
|6,33
|4.110.782
|% -5,10
|
|BAYRK
|5,96
|6.340.327
|% -4,33
|
|DOAS
|77,00
|110.390.193
|% -3,57
|
|THYAO
|47,98
|2.821.772.990
|% 1,35
|
|EREGL
|28,82
|2.324.102.118
|% -1,30
|
|SASA
|45,72
|1.313.840.662
|% 0,62
|
|SISE
|21,70
|1.305.618.145
|% 3,04
|
|KOZAL
|192,10
|1.016.790.920
|% 6,96
|
|PRDGS
|2,79
|467.201.403
|% 1,09
|
|ODAS
|2,94
|404.497.834
|% -2,65
|
|YKBNK
|4,74
|611.627.070
|% 1,94
|
|AKBNK
|8,68
|839.619.594
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,57
|220.010.351
|% 0,78
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3107
|17,3176
|% 0,11
|
|Euro
|18,1740
|18,1818
|% -0,51
|
|Sterlin
|21,1659
|21,2721
|% -0,66
|
|Frank
|17,8806
|17,9883
|% 0,30
|
|Riyal
|4,5975
|4,6206
|% 0,00
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-6,62
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.030
|-3,43
|
|Cumhuriyet
|6.834
|6.937
|73,00
|
|Tam
|6.815
|6.921
|-45,00
|
|Yarım
|3.346
|3.385
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.692
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,86
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,18
|-0,04
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,37
|
Seans Raporu
15:50
daha fazla
-
16:05EPLAS
Yüzde 4.35 oranında artışla 17.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 230, 031 adet işlem
-
16:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 46 artarak (% 1.30 ) 2, 755
-
16:03
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EREGL, SASA
-
16:03XU100
Endeks 2, 515 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 18 üstünde . İşlem hacmi 21, 462.00 milyon TL de
-
16:03SANEL
Yüzde 8.77 oranında artışla 6.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 376, 799 adet işlem