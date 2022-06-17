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***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.06.2022 16:00
***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 17.05.2022
Genel Kurul Tarihi 17.06.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.06.2022
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Kazım Özalp Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Kız Kulesi Sokak No:20 Gaziosmanpaşa/ANKARA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki v
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Riyal 4,5975 4,6206 % 0,00  
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15:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.851 1.851 -6,62  
Altın Gr. 1.029 1.030 -3,43  
Cumhuriyet 6.834 6.937 73,00  
Tam 6.815 6.921 -45,00  
Yarım 3.346 3.385 -22,00  
Çeyrek 1.676 1.692 -11,00  
Gümüş.Ons 21,83 21,86 -0,10  
Gümüş Gr. 12,16 12,18 -0,04  
B. Petrol 119 119 -0,37  
Seans Raporu 15:50
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